रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग शटल पार्किंग में सोन नदी के कटाव से भारी भूस्खलन हो गया, जिससे पार्किंग में खड़े वाहनों के पहिए खड़े हो गए. यह दृश्य देख लोग सन्न हो गए. घटना के बाद किसी तरह से मशीनों के जरिए वाहनों को निकालने का प्रयास किया गया. वहीं दूसरी ओर बदरीनाथ हाईवे के सिरोबगड़ से खांकरा के बीच लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण हर दिन यहां बड़ी घटना होते-होते टल रही है. मंगलवार दोपहर के समय पहाड़ी से आए मलबे में एक कार फंस गई, जिससे वाहन में सवार लोगों की सांसे अटक गई. किसी तरह जेसीबी मशीन की सहायता से कार को निकाला गया.
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश कारण जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है. जहां पहाड़ियां दरकने से राजमार्ग और लिंक मार्गों पर हजारों टन मलबा आ रहा है. वहीं नदियों का जल स्तर बढ़ने सेभू धंसाव की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है. मंगलवार को केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग शटल पार्किंग में सोन गंगा से हो रहे कटाव से पार्किंग का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिस कारण पार्किंग में खड़े वाहन भी पलट गए और वाहनों के पहिए हवा में खड़े हो गए. घटना का यह दृश्य देख आस-पास खड़े लोग सन्न रह गए. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को इस स्थान से हटवा दिया और यहां जाने पर रोक लगा दी है. वहीं देर शाम तक वाहनों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया.
रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार हो रही बारिश से सोनप्रयाग में हुई भू-धंसाव से शटल पार्किंग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जिसमें दो वाहनों के फंसने की सूचना पर पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से वाहनों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। #Rudraprayag#Uttarakhand pic.twitter.com/iS8XHPttwG— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 2, 2025
दलदल में फंसा वाहन: वहीं बदरीनाथ हाईवे पर सिरोबगड़ के पास पहाड़ी से आए दल-दल मिट्टी एवं पत्थर की चपेट में एक कार आ गई. खाई में गिरने से बार-बार बची कार को जेसीबी से खींचकर बाहर निकाला गया. दरअसल, जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते दोपहर दो बजे बदरीनाथ हाईवे पर सिरोबगड़ के पास अचानक पहाड़ी से एकाएक दलदल मिट्टी और पत्थर हाईवे पर आ गए. लगातार दलदल मिट्टी आने से एक कार मिट्टी में फंस गई. जिससे न कार आगे हो पाई और न पीछे. ऐसे में बड़ी मात्रा में मलबा आने से चालक कार छोड़कर भाग गया और कार भी मिट्टी के साथ नीचे की ओर बहने लगी. गमीनम यह रही कार खाई में गिरने से बच गई.
सूचना पर मौके पर पहुंची एनएच लोनिवि की दो जेसीबी ने दलदल मिट्टी को साफ कर कार को खींचकर मिट्टी से बाहर निकाला. मिट्टी साफ होने के बाद शाम चार बजे से हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया. इस दौरान मार्ग के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा.
पूर्व प्रधान खांकरा नरेंद्र ममगांई ने बताया कि सिरोबगड़ से खांकरा तक लैंडस्लाइड जोन घोषित किया गया है और हर बरसाती सीजन में यहां सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है.
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण बदरीनाथ और केदारनाथ हाईवे जगह-जगह बाधित हो रहा है. जहां बदरीनाथ हाईवे के सिरोबगड़ से खांकरा के बीच कई जगहों पर पहाड़ी से मलबा-बोल्डर आ रहा है. वहीं केदारनाथ हाईवे के बांसवाड़ा, डोलिया देवी के पास खतरा बना हुआ है. यहां भी लगातार भूस्खलन होने में लगा है.
