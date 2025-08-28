मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बार फिर से भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है. बुधवार (27 अगस्त) रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण पंडोह डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे धंस गया है. पंडोह और इसके आस पास के क्षेत्रों में आधी रात को शुरू हुई बारिश से लोग दहशत में आ गए. कैंची मोड़ के साथ लगते दयोड़ गांव के लोग आधी रात को गरज और चमक के साथ शुरू हुई बारिश का तांडव देखकर सहम गए थे. बारिश से एक बार फिर से मंडी जिले में भारी नुकसान हुआ है.

ताश के पत्तों की तरह बह गया नेशनल हाईवे

स्थानीय निवासी यादवेंद्र ठाकुर ने बताया कि, "मूसलाधार बारिश के बीच धमाकों की ऐसी आवाजें आ रही थी कि मानो सबकुछ तहस-नहस हो रहा हो. बारिश इतनी तेज थी कि उसमें छाता लेकर बाहर निकलना मुश्किल था. देखते ही देखते कैंची मोड़ के पास नेशनल हाईवे ताश के पत्तों की तरह बह गया. बारिश का ऐसा भयानक रूप इससे पहले कभी नहीं देखा था. बारिश से काफी नुकसान हुआ है."

मंडी में मूसलाधार बारिश से दहशत में स्थानीय लोग और वाहन चालक (ETV Bharat)

हाईवे धंसने से फंसे सैकड़ों वाहन

देर रात शुरू हुई बारिश से जगह-जगह नुकसान हुआ है. मूसलाधार बारिश के बीच हाईवे से गुजर रहे वाहन जगह-जगह गिरे मलबे की चपेट में आ गए. एक वाहन चालक मलबे से बचने के लिए गाड़ी को बैक करते समय नाली में जा घुसा. हालांकि तीनों वाहनों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और सभी वाहन चालक सुरक्षित हैं. वाहन चालकों ने बताया कि, बारिश के दौरान बहुत ही भयानक मंजर था. वाहन चालकों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई. हालांकि, बारिश के चलते हाईवे धंसने से यातायात बाधित होने के कारण दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं.

मूसलाधार बारिश के बाद जगह-जगह धंसी सड़कें. (ETV Bharat)

हाईवे बहाल करने के लिए NHAI की मशीनरी तैनात

पंडोह पुलिस चौकी के प्रभारी अनिल कटोच ने बताया कि, "कैंची मोड़ के पास जहां हाईवे धंसा है, वहां पर मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. मलबे को हटाने के बाद यहां अस्थाई मार्ग बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा. यहां प्रशासन और एनएचएआई की टीमें आकर स्थिति का आकलन करेगी. उसके बाद ही टीम यह तय कर पाएगी कि हाईवे को किस तरह से बहाल किया जाना है. बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसे में मार्ग बहाल करने में अभी समय लग जाएगा. मंडी से पंडोह तक हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से सुचारू है."

भारी बारिश के चलते ताश के पत्तों की तरह बह गया नेशनल हाईवे. (ETV Bharat)

कैंची मोड़ के पास पूरी तरह से धंस गया है हाईवे

बता दें कि, बुधवार रात को पंडोह डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से धंस गया है. यहां हाईवे को बहाल करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. हाईवे का जो शेष हिस्सा बचा है, उसमें भी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं. ऐसे में इस मार्ग को बहाल करने से पहले विशेष सावधानी बरती जा रही है. फिलहाल, मार्ग बहाल करने के लिए मशीनरी मौके पर तैनात कर दी गई है और मलबा हटाकर फिर से मार्ग बहाल करने की कोशिश की जा रही है.

ये भी पढ़ें: भरमौर और मणिमहेश में फंसे हजारों यात्री, MLA जनक राज ने सरकार से की हेलीकॉप्टर भेजने की मांग

ये भी पढ़ें: मलबे के कारण बर्बाद न हों गांव, डंपिंग साइट्स को लेकर हाईकोर्ट की सरकार को सख्त चेतावनी