5 दिन पहले ही कुल्लू आया था बेकर अहमद, लैंडस्लाइड के मलबे में दबा, जान बचाकर बाहर निकले कुपवाड़ा के फरीद की दर्द भरी दास्तां - LANDSLIDE IN KULLU AKHARA BAZAR

कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन कुपवाड़ा के युवक समेत 2 लोग मलबे में दबे. मलबे से बाहर निकले फरीद ने सुनाई दर्द भरी दास्तां.

Landslide in Kullu Akhara Bazar
कुल्लू के अखाड़ा बाजार में मलबे में दबे 2 लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 9:14 PM IST

कुल्लू: कुल्लू जिले में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से चारों ओर तबाही का मंजर है. एक बार फिर से कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन से हड़कंप मच गया है. कुल्लू के अखाड़ा बाजार में मंगलवार रात भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोग दब गए. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाले एक युवक के साथ-साथ कुल्लू जिले के ही बयासर गांव के रहने वाला एनडीआरएफ जवान नरेंद्र इसकी चपेट में आ गए. मलबे से किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले जम्मू-कश्मीर के व्यक्ति ने आपबीती बताई है.

कुल्लू के अखाड़ा बाजार में मलबे में दबे 2 लोग

जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में बीती रात के समय पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और दो घर इसकी चपेट में आ गए। एक घर का एक कमरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ तो वही एक मकान मलबे की चपेट में आ गया है. मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम युद्धस्तर पर राहत कार्य में जुटी है, लेकिन खराब मौसम और भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी पेश आ रही है. खराब मौसम के बीच अभी तक दोनों की मलबे के बीच तलाश जारी है. ऐसे में रोजी-रोटी कमाने आया जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का युवक बेकर अहमद के परिजन भी उसकी जिंदा होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

कुल्लू के अखाड़ा बाजार में मलबे में दबे 2 लोग (ETV Bharat)

5 दिन पहले जम्मू-कश्मीर से कुल्लू आया था मलबे में दबा बेकर अहमद

मलबे में दबा बेकर अहमद 5 दिन पहले ही कुल्लू आया था और अखाड़ा बाजार में सब्जी मंडी के नजदीक चिकन कॉर्नर में काम कर रहा था. 5 दिन पहले ही उसने कुपवाड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ साझे में कमरा लिया था. ताकि वह यहां पर रहकर अपना कारोबार कर सके. लेकिन, होनी को कुछ और मंजूर था और भूस्खलन की चपेट में उसका साथी फरीद अहमद खान किसी तरह से बाहर निकल गया. लेकिन, बेकर अहमद को बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिल पाया. मलबे से किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले फरीद खान ने अपनी पीड़ा और आपबीती बताई है.

Landslide in Kullu Akhara Bazar
कु्ल्लू के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन (ETV Bharat)

वहीं, पहाड़ी से भारी आवाज को सुनकर घर में रह रहे सभी लोग तुरंत बाहर निकले. लेकिन किराए के कमरे में रह रहे तीन लोग उसमें फंस गए. जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला फरीद अहमद खान किसी तरह से किचन की खिड़की से बाहर निकल गया. कुपवाड़ा के रहने वाले फरीद ने बताया है कि, "देर रात के समय घटना पेश आई. पलभर में हम लोग मलबे में दब गए. हमने अपने साथी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया. वह कब और कहां चला गया कुछ भी पता नहीं चला. घटना की सूचना बेकर अहमद के परिजनों को दी. हादसे के बारे में सुनने के बाद बेकर के परिजन भी भुंतर से पहुंच चुके हैं और वह अभी भी अपने बेटे के जिंदा होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं."

Landslide in Kullu Akhara Bazar
कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन से प्रभावित परिवार (ETV Bharat)

भूस्खलन से सब कुछ बर्बाद

मलबे से जान बचाकर बाहर निकले फरीद अहमद खान कहते हैं, "भूस्खलन के चलते मेरा सारा सामान भी नष्ट हो गया है. पैसे, कपड़े, कारोबार के कालीन, दरी सब कुछ मलबे में दफन हो गए हैं. ऐसे में जिला प्रशासन और सरकार से आग्रह है कि यहां जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग रह रहे हैं. उन्हें राहत दी जाए और घर वापस जाने का भी प्रबंध किया जाए."

Landslide in Kullu Akhara Bazar
अखाड़ा बाजार में मलबे से बाहर निकले फरीद अहमद खान (ETV Bharat)

खराब मौसम के कारण रेस्क्यू में परेशानी

कुल्लू प्रशासन के अनुसार मलबे में दबे दोनों की पहचान बेकर अहमद मीर निवासी बारसन जिला कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर और नरेंद्र ठाकुर निवासी ब्यासर जिला कुल्लू के रूप में हुई है. मंगलवार देर रात से ही रेस्क्यू कार्य जारी है, लेकिन बुधवार को खराब मौसम के चलते कार्यों को तेज गति नहीं मिल पाई. ऐसे में अभी भी मलबे के बीच दोनों की तलाश जारी है.

प्रभावित परिवार की प्रशासन से मांग

अखाड़ा बाजार की रहने वाली महिला मंजू सूद और प्रिया का कहना है कि, प्रशासन के द्वारा यहां मलबे को हटाया जा रहा है. लेकिन, पहाड़ी से अभी भी मलबा और पानी नीचे आ रहा है. प्रशासन को चाहिए कि पहाड़ी से जो पानी आ रहा है. उसकी निकासी का तुरंत प्रबंध किया जाए. वरना इसके साथ लगते अन्य घरों को भी खासा नुकसान हो सकता है. अगर सही से कार्य नहीं किया गया तो यहां परेशानी और बढ़ सकती है.

Landslide in Kullu Akhara Bazar
अखाड़ा बाजार में भूस्खलन से भारी नुकसान (ETV Bharat)

क्या कहते हैं स्थानीय विधायक?

वहीं, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि, "ऐसी बारिश करीब 70 सालों के बाद हुई है और जिला कुल्लू का हर इलाका इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. प्रशासन के द्वारा लगातार राहत कार्यों को पूरा किया जा रहा है. कुल्लू की लगघाटी और अन्य इलाकों में भूस्खलन से बंद पड़ी सड़कों को भी बहाल किया जा रहा है. बिजली और पानी की सप्लाई भी जल्द शुरू कर दी जाएगी."

