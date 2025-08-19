देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात आपदा जैसे बने हुए हैं. उत्तराखंड में भारी बारिश से पहाड़ियां दरक रही हैं. भूस्खलन की वजह से कई संपर्क मार्ग वॉश आउट तक हो गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उत्तराखंड में बीते दिनों कहीं चंद सेकेंड में पूरा पहाड़ गिरने और डोली पर छत गिरने की भयावह तस्वीर सामने आई है.

देवप्रयाग में दरकी पहाड़ी: उत्तराखंड में बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं. कुछ इलाकों में बारिश रुकने के बाद जब तेज धूप पहाड़ों पर पड़ रही है, तब पहाड़ियां दरक रही हैं. उत्तराखंड में अभी भी दर्जनभर से ज्यादा सड़क भूस्खलन की वजह से बंद पड़ी हैं. ऐसे ही एक घटना उत्तराखंड के देवप्रयाग के नजदीक व्यास घाटी से सामने आई है, जहां पल भर में एक पहाड़ी दरक गई. फिलहाल मार्ग पूरी तरह से बंद है, जिसे खोलने का कार्य किया जा रहा है. वहीं उत्तरकाशी से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां देव डोली देखने के लिए छत पर खड़े कुछ लोग रेलिंग टूटने से नीचे गिर गए.

उत्तराखंड में मानसून बरपा रहा कहर (Video-ETV Bharat)

पहाड़ी दरकने का खौफनाक वीडियो आया सामने: उत्तराखंड के देवप्रयाग के व्यास पट्टी मार्ग पर राम मंदिर के पास भारी भूस्खलन की घटना ने स्थानीय लोगों और यात्रियों को दहशत में डाल दिया है. पल भर में भारी भूस्खलन से पूरी पहाड़ी दरक गई. इस घटना ने ना केवल सड़क को अवरुद्ध किया, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी खतरे की स्थिति पैदा कर दी. भारी बारिश के बाद चटक धूप खिलने से मलबा गिरने की संभावना और बढ़ जाती हैं. ऐसा ही कुछ यहां भी देखने को मिला. फिलहाल कार्यदायी संस्था सड़क को दुरुस्त करने में जुटी है, लेकिन पूरी तरह से मार्ग बहाल होने में समय लग सकता है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस मार्ग पर अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम की स्थिति पर नजर रखें.

देवडोली पर गिरी रेलिंग: दूसरी तरफ उत्तरकाशी जनपद के धोंतरी कुमार कोर्ट से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, यहां गांव में देव डोली फुलार महोत्सव के लिए पधारी हुई थी. इस दौरान पूरा गांव एकत्रित हुआ था, ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच देव डोली नृत्य चल रहा था. इसी दौरान कुछ ग्रामीण और बच्चे छत पर चढ़े हुए थे. छत की रेलिंग पर ज्यादा भार होने से कमजोर रेलिंग अचानक भरभरा कर नीचे गिर पड़ी, जिससे सभी लोग नीचे गिर गए. इस हादसे में करीब 7 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल उत्तरकाशी में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है और सभी बच्चों की स्थिति ठीक है.

भारी बारिश बनी आफत: उत्तराखंड में लगातार बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है. लगातार बारिश से पहाड़ियां दरक रही हैं और कई घर भूस्खलन से खतरे की जद में आ गए हैं. उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग भी लोगों से लगातार यही अपील कर रहा है कि वो बारिश के दिनों में पहाड़ों की यात्रा से परहेज करें.

