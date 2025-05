ETV Bharat / state

कोरिया में जमीन अधिग्रहण पर उग्र हुआ आंदोलन, कोयला परिवहन ठप, 12 से ज्यादा लोग गिरफ्तार - LANDOWNERS PROTEST IN PANDAVPARA

कोरिया में SECL के खिलाफ बड़ा बवाल ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 30, 2025 at 11:31 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 11:54 PM IST 3 Min Read

कोरिया: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कोरिया में कोलरी क्षेत्र की जमीन अधिग्रहण के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया. जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर जमीन के मालिकों ने एसईसीएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इस वजह से कोयला परिवहन ठप हो गया. उसके बाद पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया. सोरगा सड़क मार्ग जाम, वाहनों पर पत्थरबाजी: जमीन का मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर जमीन मालिकों ने सोरगा मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया और कोयला परिवहन के लिए निकले हाइवा वाहनों को रोककर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस उग्र प्रदर्शन की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई. पांडवपारा में उग्र हुआ भूस्वामियों का आंदोलन (ETV BHARAT) प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़: सोरगा सड़क मार्ग पर वाहनों के आने-जाने पर पाबंदी लगाने के बाद भी परिवहन होने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा. जैसे ही एक कोयला लोडेड हाइवा जबरन पार करने की कोशिश करने लगा, प्रदर्शनकारियों ने उसे घेर लिया. पहले पत्थरबाजी की गई, फिर वाहन को नुकसान पहुंचाया गया और ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई. जान बचाने के लिए एक अन्य वाहन चालक को रिवर्स गियर में गाड़ी भगानी पड़ी.

Last Updated : May 30, 2025 at 11:54 PM IST