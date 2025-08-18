पटना : बिहार में भूमि सर्वे का कार्य, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से शुरू किया गया. हालांकि राजस्व महाअभियान इन दिनों ठप पड़ गया है. वजह यह है कि इस महाअभियान को सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिन सर्वेक्षण कर्मियों के कंधों पर है, वही संविदा पर नियुक्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.

संविदा कर्मियों का स्थायीकरण प्रमुख मांग : राज्यभर के करीब 13 हजार अमीन, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक और अभियंता अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं. धरना पर बैठे अमीन नैयर आलम ने बताया कि सरकार ने उनकी नियुक्ति परीक्षा लेकर ही की थी और मार्च 2025 तक उनका अनुबंध /कॉन्ट्रैक्ट मान्य है. बावजूद इसके, उन्हें संविदा कर्मी का दर्जा देकर असुरक्षा में रखा गया है.

पटना के गर्दनीबाग में धरना-प्रदर्शन (ETV Bharat)

''अब हम उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां नौकरी की स्थिरता और सुरक्षा बीमा जैसी सुविधाओं की सबसे अधिक जरूरत है. इसलिए हमारी प्राथमिक मांग है कि हमें स्थायी नियुक्ति दी जाए और संविदा कर्मी होने का दाग हटाया जाए.''- नैयर आलम, धरना पर बैठे अमीन

संगठन का रुख और पांच सूत्री मांगें : विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष कुमार ने जानकारी दी कि बिहार के 38 जिलों में कार्यरत सभी सर्वे कर्मी 16 अगस्त से हड़ताल पर हैं. उन्होंने बताया कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन, लिपिक और अभियंता सभी मिलकर सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं. उनकी प्रमुख पांच मांगें इस प्रकार हैं:-

सभी विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का नियमितीकरण कर नौकरी की उम्र सीमा 60 साल तक की जाए. सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को AE, कानूनगो और अमीन को JE, तथा लिपिक को UDC के समकक्ष मान्यता और वेतनमान दिया जाए. कार्य अनुभव को मान्यता देकर सेवा पुस्तिका की व्यवस्था की जाए. ESI कार्ड, परिवहन भत्ता एवं अन्य आवश्यक भत्ते उपलब्ध कराए जाएं. कार्यकाल की स्थिरता के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक सेवा सुरक्षा दी जाए.

विभाग की सख्ती और कर्मियों का आरोप : आशीष कुमार ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग हड़ताल पर बैठे कर्मियों को हटाने की धमकी दे रहा है और सरकारी दफ्तरों में उनके प्रवेश पर रोक लगा रहा है. हालांकि उनका कहना है कि यह सरकार का आधिकारिक फैसला नहीं है.

''हम लोगों की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पा रही है. विभाग में बैठे लोग हड़ताल पर बैठे कर्मियों की बात नहीं पहुंचा रहे हैं. हमें यकीन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बात पहुंचेगी तो समस्याओं का समाधान जरूर होगा, क्योंकि वह युवाओं के हितैषी हैं.''- आशीष कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ

अपनी आवाज बुलंद करते हड़ताली कर्मचारी (ETV Bharat)

'नीतीश सरकार से उम्मीद' : आशीष कुमार ने कहा कि कोरोना काल में जब बेरोजगारी चरम पर थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिया था. इस कारण उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से सुनेगी और उचित समाधान निकालेगी. आंदोलनकारी कर्मी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि अपने जीवन की सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता के लिए यह संघर्ष कर रहे हैं.

'हड़ताल नहीं, सत्याग्रह' : आशीष कुमार ने बताया कि यह महज हड़ताल नहीं बल्कि सत्याग्रह है. वे सरकार से टकराव नहीं चाहते, बल्कि बातचीत से समाधान की राह निकालना चाहते हैं. उनका कहना है कि यदि आंदोलन के दौरान किसी युवा से कोई गलती हो भी जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभिभावक की तरह उन्हें माफ कर दें.

ठप पड़ा राजस्व महाअभियान : राज्य में 16 अगस्त से शुरू हुआ राजस्व महाअभियान भूमि सर्वे और राजस्व वसूली की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक बड़ा कदम था. लेकिन सर्वेक्षण कर्मियों की हड़ताल के कारण इसकी रफ्तार थम गई है. सरकारी स्तर पर कई कार्य अधर में लटके हैं और ग्रामीण इलाकों में भू-अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. अब पूरा मामला सरकार और आंदोलनकारी कर्मियों के बीच संवाद पर निर्भर है.

