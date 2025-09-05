धनबाद में भूधंसान के कारण कई घर जमींदोज, BCCL प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ आक्रोश

ETV Bharat / state

घटना के बाद लोग बचे सEमान को समेटने में लगे हैं. भूधंसान की वजह से हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है. वहीं लोगों में बीसीसीएल को लेकर भारी आक्रोश है. घटना में लगभग 6 के आसपास लोग घायल हैं, जिन्हें परिजन आनन फानन में अस्पताल ले गए हैं. जबकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी और बेहिसाब कोयला खनन ब्लास्टिंग समेत अवैध माइनिंग के कारण घटना घटी है.

धनबाद: रामकनाली ओपी अंतर्गत पट्टा बाबू बांग्ला के पास आउटसोर्सिंग उत्खनन स्थल की कुछ ही दूरी पर भू-धंसान की बड़ी घटना घटी है. जिसमें कई घर जमींदोज हुए हैं. पूरी बस्ती की जमीन दो भागों में बंट गई है. घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है. घटना के बाद घर का सामान जमीन में समा गया है जबकि कुछ लोग घर के साथ जमीन में समा गए हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है.

बता दें कि पिछले दिनों रामकनाली भट्टू बाबू कुम्हार पट्टी में भूधंसान की घटना हुई थी. उस समय स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया था. कंपनी के काम को बंद कर दिया था. पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों पर लाठी बरसाई थी. इस बीच गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी दौरा करने पहुंचे थे. उन्होंने सबसे पहले सभी के लिए सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था के निर्देश बीसीसीएल प्रबंधन के दिए थे.

इससे पहले रामकनाली ओपी में बीसीसीएल, आउटसोर्सिंग प्रबंधन और पुलिस के साथ ग्रामीणों की बातचीच हुई थी, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सभी को पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी, लेकिन वार्ता के बाद बीसीसीएल, जिला प्रशासन और पुलिस ने मामले को लेकर गंभीरता से नहीं लिया है. नतीजन एक बार फिर भूधंसान की घटना हुई है, जिसमें कई घर जमींदोज हुए हैं. अब लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि डेंजर जोन में रहने वाले लोगों के साथ कभी भी भूधंसान जैसी आपदा फिर से घट सकती है.

एक घर जमींदोज हुआ है. कुछ घर प्रभावित हुए हैं. दो लोग घायल हुए हैं. आउटसोर्सिंग क्षेत्र में स्लाइडिंग के कारण ही भूधंसान की घटना घटी है. ओबी की स्लाइडिंग के कारण उसका प्रभाव बगल की बस्ती तक पहुंच गया है, जिस कारण भूधंसान की घटना घटी है: असित कुमार सिंह, थाना प्रभारी, कतरास

