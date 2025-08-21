रुद्रप्रयाग: जनपद में हो रही झमाझम बारिश और इसके बाद निकल रही तेज धूप से अब सड़कों पर इसका असर दिखने लगा है. रुद्रप्रयाग-जवाड़ी बाईपास में कई जगहों पर भू-धंसाव हो रहा है, जिससे लगातार मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जबकि केदारनाथ हाईवे भी सेमी के पास खतरा पैदा कर रहा है. यहां नदी से लगातार कटाव जारी है.

जवाड़ी बाईपास पर लगातार भू-धंसाव हो रहा है. बीते दिनों पहाड़ी से मलबा आने के कारण मार्ग तीन दिनों तक बंद रहा, जबकि पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित जवाड़ी नेचर पार्क के करीब हाईवे पर धंसाव हो रहा है. सड़क पर अलग-अलग स्थानों पर हो रहे धंसाव से लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं. इस सड़क पर पूर्व में भी कई बार धंसाव हुआ, लेकिन स्थायी ट्रीटमेंट आज तक नहीं हो सका है. एक ओर नदी किनारे से पहाड़ी पर कटाव जारी है, तो वहीं दूसरी ओर दरकती पहाड़ी में रोकथाम के पुख्ता इंतजाम न होने से यहां लगातार सड़क सिंक हो रही है.

जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग नगर का एकमात्र बाईपास है, जिससे बड़ी संख्या में वाहनों का संचालन किया जाता है. यदि बाईपास का जल्द बेहतर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं. इस राजमार्ग से तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के लिए निकलते हैं. यहां पर वाहनों का भारी दबाव रहता है. इसके अलावा राजमार्ग के जवाड़ी क्षेत्र को जाने वाले मार्ग से कुछ दूरी पर पहाड़ी से हजारों टन मलबा गिरा हुआ है. इस मलबे के कारण राजमार्ग संकरा हो गया है और आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

पूर्व जिला पंचायत सदस्य सौंरा-जवाड़ी आशा देवी ने कहा कि जवाड़ी बाईपास पर निर्माण के बाद से ही भूधंसाव हो रहा है. बाईपास के जगह-जगह धंसने से वाहन चालकों को भी खतरा बना रहता है. एक ओर अलकनंदा नदी से कटाव हो रहा है तो दूसरी ओर कई जगहों पर पहाड़ियां भी दरक रही हैं. इस बरसाती सीजन में जवाड़ी बाईपास राजमार्ग पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते बाईपास का स्थाई ट्रीटमेंट किया जाए.

वहीं, केदारनाथ हाईवे पर सेमी में लगातार खतरा बना है. यहां हाईवे पर अंदरूनी तरफ से धंसाव जारी है, जबकि पुश्ता भी क्षतिग्रस्त हो रहा है. हालांकि पुश्ता निर्माण का काम तो किया जा रहा है, लेकिन नदी के कटाव से खतरा लगातार बना है. हाल ही में इस सड़क पर मोटी धनराशि भी खर्च की गई है. इधर, एनएच लोनिवि के ईई ओंकार पांडेय ने बताया कि सेमी में सड़क सुरक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है, जबकि जवाड़ी बाईपास पर भी स्थिति का निरीक्षण करते हुए ट्रीटमेंट की कार्रवाई की जाएगी.

