भागलपुर : बिहार के भागलपुर में बंदोबस्त पदाधिकारी ने भू-सर्वेक्षण कार्य को लेकर प्रतिनियुक्त कर्मी के कार्य पर वापस नहीं लौटने के कारण 22 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है. बता दें कि विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन व क्लर्क अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर 16 अगस्त से हड़ताल पर हैं.

22 कर्मियों को किया गया बर्खास्त : विभाग ने 30 अगस्त तक सभी हड़ताली कर्मचारी को योगदान देने का निर्देश दिया था. विभाग ने योगदान नहीं देने वाले कर्मी को बर्खास्त करने का आदेश दिया था. जिसके आधार पर भागलपुर बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने 22 कर्मियों को जिलास्तर पर बर्खास्त कर दिया गया है.

योगदान दिया फिर चले गए हड़ताल पर : वहीं विभाग से राहत मिलने पर 224 लोगों ने अपना योगदान दे दिया है. लेकिन बर्खास्त करने के निर्देश पर पुन: एक सितंबर को 76 लोग हड़ताल पर चले गए. अब ऐसे कर्मी पर कार्रवाई को लेकर विभाग के आदेश का इंतजार किया जा रहा है.

भागलपुर बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि 22 कर्मियों को जिलास्तर पर बर्खास्त किया है. इन सभी के हड़ताल पर जाने से भू-सर्वेक्षण कार्य में परेशानी हो रही थी. 16 अगस्त से यह लोग हड़ताल पर थे. विभाग के निर्देश के बाद भी यह लोग हड़ताल से वापस नहीं लौटे.

''विभाग के निर्देश के बाद 22 लोगों को हटा दिया है. अभी भी कई लोग हड़ताल पर हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया था लेकिन फिर विभाग से राहत मिलने के बाद वह लोग कार्य पर वापस लौट गए थे. फिर दोबारा 76 लोग हड़ताल पर गए हैं. उनको लेकर ऊपर से विभाग का निर्देश मांगा गया है. निर्देशानुसार हड़ताल पर गए 76 कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी.''- अजय कुमार सिंह, बंदोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर

इन पर हुई कार्रवाई : जिन 22 लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें बुद्ध सागर वर्मा, खुशबू, अभिषेक आनंद, अभिनव किशोर, सतीश, सुधाकर कुमार झा, विकास कुमार सिंह, रश्मि आनंद, दयानंद कुमार, बंदना, जय कुमार साह, दीपक कुमार दिनकर, रोहित कुमार, सुशील कुमार साह, गुंजन कुमारी, खुशबू, अमन सिंह, आशुतोष कुमार मांझी, विजय, अंजली सोनी शामिल हैं.

