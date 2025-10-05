ETV Bharat / state

चार वर्षों के बाद मुरुमातू के महादलितों को मिली जमीन, 2022 में उजाड़ दिए गए थे कई परिवार

पलामू के महादलित परिवारों को जमीन उपलब्ध करायी गई है. एक समारोह के दौरान मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जमीन के कागजात सौंपे.

Land Provided To Musahars In Palamu
मुरुमातू के महादलित परिवार को जमीन के कागजात सौंपते मंत्री राधाकृष्ण किशोर. (फोटो-ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

October 5, 2025

पलामूः अगस्त 2022 में पलामू के पांडू थाना क्षेत्र के मुरुमातू में महादलित के कई परिवारों को उजाड़ दिया गया था. कुछ लोगों ने उनके घरों को ध्वस्त कर दिया था. उस दौरान इस घटना को लेकर बड़ा विवाद हुआ था और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने मामले में संज्ञान भी लिया था. घटना के बाद से महादलित (मुसहर) के एक दर्जन के करीब परिवार पांडु थाना के पुराने भवन में रह रहे थे.

10-10 डिसमिल जमीन उपलब्ध करायी गई

घरों को उजाड़ने की घटना के बाद से प्रशासन की तरफ से तत्कालीन व्यवस्था पुराना थाना भवन में ही की गई थी. करीब 4 वर्षों के बाद मुरुमातू के 10 महादलित परिवारों को 10-10 डिसमिल जमीन उपलब्ध करायी गई है. सभी को पांडू थाना क्षेत्र में जमीन उपलब्ध करायी गई है. रविवार को आयोजित समारोह में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम, स्थानीय विधायक नरेश प्रसाद सिंह, डीसी समीरा एस की मौजूदगी में सभी 10 महादलित परिवारों को जमीन उपलब्ध करायी गई है.

संबोधित करते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और लाभुक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जताई खुशी

मौके पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सभी को महादलित परिवारों को जमीन उपलब्ध करवाना एक सुखद अनुभूति है. जमीन का पट्टा मिलने के बाद अब मुसहर जाति के लोग भी बोल सकते हैं कि अब उनके पास अपनी जमीन है. मंत्री ने कहा कि सभी महादलित परिवारों को अंबेडकर आवास योजना से जोड़ा जाएगा. सभी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी और उन्हें कई सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा. वहीं पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि यह बेहद ही महत्वपूर्ण पल है. विस्थापित परिवारों को जमीन उपलब्ध करवाया गया है.

