संभल में तालाब की जमीन पर भू-माफिया का कब्जा, प्लॉटिंग कर खड़ी की इमारतें, 15 दिन में खाली करने का आदेश

तहसील प्रशासन ने 40 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए हैं. मकान खाली नहीं करने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी.

घरो पर चस्पा किए गए नोटिस.
घरो पर चस्पा किए गए नोटिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 6:11 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 6:51 PM IST

संभल : नखासा थाना इलाके में 8 बीघा तालाब की जमीन पर भू-माफिया ने प्लॉटिंग कर बेच दी. तालाब की जमीन पर लगभग 80 लोगों ने मकान बनवा लिए. कब्जे की जानकारी होने पर तहसील प्रशासन ने 40 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए हैं. प्रशासन का साफ कहना है कि सरकारी तालाब पर खड़े किए गए मकानों को खाली कराया जाएगा. प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है.

संभल सदर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि हातिम सराय में 8 बीघा तालाब की जमीन पर दबंग भू-माफिया अवैध तरीके से पटाई करवा कर उस पर प्लॉटिंग करवा रहे हैं. यही नहीं तालाब की जमीन पर 80 मकान तक बन चुके हैं. इन मकानों में लोग रह रहे हैं. शनिवार को लेखपाल ने 40 से अधिक मकानों पर नोटिस चस्पा किए.

40 से अधिक लोगों को जारी किया गया नोटिस. (Video Credit; ETV Bharat)

टैक्स देने से जमीन वैध नहीं हो जाती : उन्होंने कहा कि तालाब की भूमि किसी भी कीमत पर निजी कब्जे में नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, तालाब की जमीन पर अगर अवैध निर्माण पाया जाता है, तो उसकी सुनवाई की भी ज़रूरत नहीं. सीधा एक्शन होगा. तहसीलदार का कहना है कि टैक्स देने से जमीन वैध नहीं हो जाती. हो सकता है भू-माफिया ने इन लोगों को गलत तरीके से फर्जी बैनामा कर दिया हो. तालाब की भूमि का कोई बैनामा संभव ही नहीं है.

चलेगा बुलडोजर : उन्होंने बताया कि अवैध कब्जेदारों को 15 दिन का समय दिया गया है. इसके बाद तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. वहीं हातिम सराय में रहने वाले इब्राहिम ने बताया कि हमारा मकान पक्का है. टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं. सड़क बनी हुई है. मैं यहां अपने मकान में 5 साल से रह रहा हूं. हमें जगह खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है.

मकान बनाने की अनुमति क्यों दी : मोहम्मद जुबेर ने बताया कि नोटिस में लिखा हुआ है कि हमने अवैध कब्जा किया है, लेकिन हमने यह जमीन खरीदी थी और अपना मकान बनवाया था. हमें यहां पर लगभग 7 से 8 साल हो गए, हमने जमीन खरीदी थी. नोटिस में कह रहे हैं कि यहां पर तालाब था, तो गवर्नमेंट ने सड़क क्यों बनवाई. यहां पर बिजली की लाइन क्यों पास हुई. वाटर लाइन भी है. गवर्नमेंट किस बात के लिए है, क्या उसको पहले नहीं दिखता. यहां पर मकान बनाने की अनुमति क्यों मिली.

