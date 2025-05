ETV Bharat / state

कुमाऊं में लैंड फ्रॉड के 29 मामलों में मुकदमा दर्ज, अब लेखपाल देगा क्रेता को भूमि का क्लिनेंस सर्टिफिकेट - LAND FRAUD COMMITTEE

कुमाऊं में लैंड फ्रॉड के 29 मामलों में मुकदमा दर्ज ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 13, 2025 at 8:23 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 8:43 PM IST 2 Min Read

हल्द्वानी: नैनीताल के काठगोदाम स्थित स्टेट सर्किट हाउस में मंगलवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में कुमाऊं आईजी रिधिम अग्रवाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. जबकि अल्मोड़ा और चंपावत के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए. कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि लैंड फ्रॉड कमेटी के पास पूर्व में 86 से अधिक जमीन धोखाधड़ी के मामले सामने आए. जिसमें जांच कराई गई. जहां 29 मामलों में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति दी गई. वहीं 7 मामले ऐसे सामने आए, जहां आपसी समझौते और लेनदेन के बाद मामले का निस्तारण किया गया है. जबकि बाकी मामलों में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. कुमाऊं में लैंड फ्रॉड के 29 मामलों में मुकदमा दर्ज (VIDEO- ETV Bharat)

हल्द्वानी: नैनीताल के काठगोदाम स्थित स्टेट सर्किट हाउस में मंगलवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में कुमाऊं आईजी रिधिम अग्रवाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. जबकि अल्मोड़ा और चंपावत के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए. कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि लैंड फ्रॉड कमेटी के पास पूर्व में 86 से अधिक जमीन धोखाधड़ी के मामले सामने आए. जिसमें जांच कराई गई. जहां 29 मामलों में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति दी गई. वहीं 7 मामले ऐसे सामने आए, जहां आपसी समझौते और लेनदेन के बाद मामले का निस्तारण किया गया है. जबकि बाकी मामलों में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. कुमाऊं में लैंड फ्रॉड के 29 मामलों में मुकदमा दर्ज (VIDEO- ETV Bharat) कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि ये मामले पिछले कई महीनों से लंबित थे और लैंड फ्रॉड समिति के समक्ष विचाराधीन थे. विस्तृत चर्चा के बाद इन पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया. उन्होंने बताया कि एक गंभीर मामला श्री कैंची धाम क्षेत्र की तहसील के अंतर्गत बस गांव में सामने आया है. जहां मृतकों के नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनाकर जमीन बेची गई. मामले सामने आते ही तत्काल प्रभाव से दाखिल खारिज की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है. भूमि क्रेता के लिए नई व्यवस्था: कमिश्नर दीपक रावत ने जमीन खरीदने वालों के लिए एक नई व्यवस्था की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने से पहले तहसील में आवेदन कर जमीन की तस्दीक करा सकेगा. यह तस्दीक पटवारी/लेखपाल द्वारा की जाएगी. जिससे जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी खरीदार को प्राप्त हो जाएगी और धोखाधड़ी की संभावना खत्म होगी. यह व्यवस्था कुमाऊं मंडल की सभी तहसीलों में लागू करने के निर्देश दिए जाएंगे. ये भी पढ़ें: लैंड फ्रॉड से बचाएगा राज्य का पहला डेडिकेटेड ई कंप्यूटर कियोस्क 'सचेतक', घर बैठे मिलेगी भूमि की पूरी जानकारी

Last Updated : May 13, 2025 at 8:43 PM IST