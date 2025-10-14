ETV Bharat / state

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, जानिये पूरा मामला

देहरादून: उत्तराखंड के कुमाऊं से एक बड़ा मामला सामने आया है. काठगोदाम थाना पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बेटे हरेंद्र कुंजवाल समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. यह मामला गौलापार क्षेत्र के देवला तल्ला पजाया गांव में सरकारी जमीन की कथित खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. इस मामले में रविशंकर जोशी ने अगस्त 2025 में प्रकरण की शिकायत आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल से की थी. शिकायत में कहा गया था कि जमीन सौदे में अनियमितताएं की गई हैं. मामले की जांच कमिश्नर की अध्यक्षता वाली लैंड फ्रॉड समिति को सौंपी गई. जांच रिपोर्ट में सभी आरोपियों की संलिप्तता पाई गई. जिसके बाद आईजी के निर्देश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी. एसपी सिटी प्रकाश आर्य ने बताया आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी और साजिश रचने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है. फिलहाल दस्तावेजों की जांच की जा रही है.