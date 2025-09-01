ETV Bharat / state

राजस्थान में धंसी धरती, बीहड़ में बन गया विशालकाय गड्ढा, लोगों में दहशत - LAND COLLAPSED IN CHURU

चूरू में सोनपालसर गांव के पास रहस्यमय तरीके से अचानक 50 फीट धंसी जमीन. घटना के बाद से दहशत में ग्रामीण.

Land Collapsed in Churu
राजस्थान में धंसी धरती (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2025 at 3:28 PM IST

चूरू: जिले के सरदारशहर तहसील के सोनपालसर गांव के पास सोमवार को अचानक रहस्यमयी तरीके से जमीन धंसने से ग्रामीण दहशत में आ गए. अचानक जमीन धंसने की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भेज गड्ढे के चारों ओर बैरिकेडिंग कराई गई है. ग्रामीणों को गड्ढे से दूर रखा जा रहा है. जियोलॉजिकल सर्वे टीम को सूचित कर दिया गया है. मौके पर पहुंच कर टीम पता लगाएगी कि असल में विशालकाय गड्ढा होने की वजह क्या रही है. - अभिषेक सुराणा, चूरू जिला कलेक्टर.

सोनपालसर गांव के धंसी जमीन, सुनिए ग्रामीण ने क्या कहा... (ETV Bharat Churu)

वहीं, गांव के उमेद सिंह राठौड़ की ओर से घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई. एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को गड्ढे से दूर रखा जा रहा है. ग्रामीण उमेद सिंह ने बताया कि सोमवार को अचानक करीब 60 फीट की दूरी पर 50 फीट का गहरा गड्ढा हो गया. जमीन धंसने के क्या कारण रहे, इस बात की जानकारी संबंधित अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगा.

बीहड़ का मामला : ग्रामीण उमेद सिंह राठौड़ ने बताया कि हमारे गांव सोनपालसर से 3 किलोमीटर की दूरी पर गोसाई जी महाराज का बीहड़ है, जिसमें यह जमीन धंसी है. अचानक जमीन धंसने से ग्रामीण दहशत में हैं और मौके पर मौजूद वरिष्ठ लोगों द्वारा गड्ढे के आसपास के लोगों को दूर रखा जा रहा है. प्रशासन की टीम का इंतजार किया जा रहा है.

आमजन में चर्चा का विषय : दरअसल, सोनपालसर गांव के पास बीहड़ में जमीन में विशाल गड्ढे होने की सूचना आस-पड़ोस के गांवों में आग की तरह फैल गई. लोगों में कौतूहल है और इस गड्ढे को देखने दूर-दराज से लोग आ रहे हैं.

TAGGED:

