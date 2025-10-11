शहीदों की याद में जलाए दीपक, वीरांगनाओं का सम्मान, 'दीपमाला' में मिट्टी के दीये बांटकर दिया वोकल फॉर लोकल का संदेश
टीम बाड़मेर की ओर से शहीदों की स्मृति में एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा. कार्यक्रम में हर शख्स में देशभक्ति का जज्बा दिखा.
Published : October 11, 2025 at 8:34 AM IST
बाड़मेर: शहर के विवेकानंद सर्किल पर शुक्रवार रात एक दीपक शहीदों के नाम दीपमाला कार्यक्रम हुआ. टीम बाड़मेर की ओर से शहीदों के सम्मान में हुए कार्यक्रम में थारवासियों ने देशभक्ति का जज्बा दिखाया. जिला कलक्टर टीना डाबी ने शहीद की वीरांगना किरण कंवर, रैना,वगतु देवी और टीपू देवी को शॉल ओढ़ाया और स्मृति चिन्ह भेंट किया. वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय कुम्भकारों को आर्थिक संबल के लिए प्रबुद्धजनों को माटी के दीये बांटे. अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार स्वरूप पंवार और बिहारी पंवार ने शहीदों के सम्मान में देशभक्ति गीत से हर किसी में जोश भर दिया.
जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि जिस तरह जवान हंसते-हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उसी तरह हमें भी उनके परिवारों का सम्मान करना चाहिए. एक दीया शहीद के नाम कार्यक्रम पूरे देश को संदेश देता है कि शहीद हमारे परिवार का हिस्सा हैं. अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत ने कहा कि राष्ट्र को जीवित रखने के लिए अनगिनत वीर शहीदों ने बलिदान दिया.हम विशेष अवसरों पर शहीदों को याद करते हैं, लेकिन बाद में भुला देते हैं. यदि भारत को जगद्गुरु बनाना है तो हमें अमर शहीदों के बलिदान को नमन करना होगा. उन्हें हमेशा याद रखना होगा. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बॉस , टीम बाड़मेर के संरक्षक डॉ बीड़ी तातेड़ , बबीता बहन, पूर्व सभापति लूणकरण बोथरा आदि ने भी संबोधित किया.
टीम बाड़मेर के अध्यक्ष सुरेश जाटोल ने कहा कि सैनिकों की कुर्बानी के कारण ही आज देशवासी सुरक्षित हैं और शांति से त्योहार मना पा रहे हैं. इस दीपावली पर शहीदों के नाम एक दीपक जलाएं. महामंत्री अबरार मोहम्मद ने कहा कि टीम बाड़मेर हर साल एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम रखती है. रात को शहरवासियों ने झिलमिलाते दीपकों को हाथों में लेकर गर्व और गौरव के साथ शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. पूरा बाड़मेर शहीदों के सम्मान में उमड़ा. कार्यक्रम का संचालन हरीश जांगिड़ ने किया. आईएएस छाया सिंह, पूर्व कैप्टन हीरसिंह भाटी , सह संयोजक आदिल भाई, डॉ. तारा चौधरी, प्रेम परिहार, डॉ. आनंद थोरी, तुलसीदास जाटोल, भूटा खान जुनेजा, एडवोकेट रेखा चांडक, टीपू सुलतान लौहार, रफीक मोहम्मद कोटवाल, छगनसिंह, जितेंद्र जाटोल आदि मौजूद थे.
इसलिए रखा कार्यक्रम: थारवासियों ने शहीदों की याद में जैसे ही दीपक जलाए चारों ओर शौर्य का उजाला छा गया. हर चेहरे पर गर्व और गौरव का भाव नजर आया. लोगों के दिलों में शहीदों के प्रति अपार सम्मान और कृतज्ञता की भावना थी.ये दीये उन बहादुर शहीदों की याद में जलाए गए थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी.