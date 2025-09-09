ETV Bharat / state

लालू यादव ने विष्णुपद मंदिर में पूजा-अर्चना की, बिहार को अपराधमुक्त बनाने की कामना की

राजद सुप्रीमो लालू यादव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 9, 2025 at 3:15 PM IST 4 Min Read