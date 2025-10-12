दिल्ली रवाना हुए लालू, राबड़ी और तेजस्वी, कल लैंड फॉर जॉब मामले में होगी पेशी
लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई के लिए लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए निकल गए हैं. पढ़ें..
Published : October 12, 2025 at 2:09 PM IST
पटना: आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होगी.
सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई: सीबीआई की विशेष अदालत ने 25 अगस्त 2025 को अपनी सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और सबूत देखने के बाद फैसला सुनाते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अक्टूबर निर्धारित की थी.
क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम?: साल 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब पश्चिम-मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति हुई थी. आरोप है कि लालू यादव ने नौकरी के बदले अभ्यर्थियों से उनके परिवार और सहयोगियों के नाम पर जमीन ट्रांसफर करवाई. 18 मई 2022 को सीबीआई ने लालू के अलावा राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
क्या कहते हैं तेजस्वी?: पटना एयरपोर्ट पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे द्वारा नौकरी देने की घोषणा पर सत्ता पक्ष के लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैंने जो कहा है वो करूंगा. जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी मिलेगी. दिल्ली आने पर कहा कि 'कोर्ट ने बुलाया है, इसलिए आया हूं.'
#WATCH | दिल्ली: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, " बातचीत चल रही है।" pic.twitter.com/gQPA3gLkcB
सरकार में रहकर युवाओं को दी नौकरी: तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब हम सरकार में थे, तब लाखों बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दी. बिहार के युवा भी यह जानते हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को पता है कि कौन उनके लिए कार्य कर सकता है?
'इंडिया गठबंधन का साथ देंगे युवा': तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के युवा इस बार इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, क्योंकि उनकी जो आशाएं है. वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर ही पूरा होगी. उन्होंने कहा कि इस बार 14 नवंबर के बाद बिहार के बड़ा बदलाव होगा.
#WATCH | दिल्ली: RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, " हम दिल्ली आए हैं, अदालत ने बुलाया है इसलिए हम आए हैं।" pic.twitter.com/r7XHzE9KXQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
''हमने हर घर में एक लोग को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है उसको जरूर पूरा करूंगा. 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी''. - तेजस्वी प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
ये भी पढ़ें-
'पैसे ठिकाने लगाने के लिए बनाई गई थीं दो कंपनियां' ED की रडार पर कैसे आया लालू परिवार, जानें
क्या है नौकरी के बदले जमीन घोटाला, जिसमें लालू यादव पर चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने CBI को दी मंजूरी
लालू यादव और तेजस्वी यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें, ED ने 1000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की