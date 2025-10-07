'6 और 11.. NDA नौ-दो ग्यारह', बिहार चुनाव के ऐलान के बाद लालू यादव का धमाकेदार पोस्ट
बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही आरजेडी ने सत्ता पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं. तेजस्वी के बाद लालू ने निशाना साधा है.
Published : October 7, 2025 at 1:32 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है. दो चरणों में वोट डाले जाएंगे. घोषणा के साथ ही बयानबाजी तेज हो गई है. पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया था कि 14 नंवबर 2025 के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी और हर बिहारी सीएम बनेगा. वहीं अब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी धमाकेदार पोस्ट किया है.
लालू ने क्या लिखा?: आरजेडी चीफ लालू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला है. चुनावी तारीख से जोड़ते हुए दावा किया कि बिहार की सत्ता से एनडीए की विदाई तय है. उन्होंने लिखा, 'छह और ग्यारह, एनडीए नौ दो ग्यारह.'
छह और ग्यारह— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) October 7, 2025
NDA
नौ दो ग्यारह!
क्या है पोस्ट का मतलब?: दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले फेज के तहत 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. इसी को 6 और 11 को मुहावरे से जोड़ते हुए लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि 6 और 11 की तरह एनडीए भी सत्ता से नौ-दो ग्यारह हो जाएगा.
तेजस्वी ने भी किया था पोस्ट: वहीं, तेजस्वी यादव ने भी चुनाव की तारीख की घोषणा के तुरंत बाद लंबा-चौड़ा पोस्ट कर दावा किया था कि 14 नंवबर के बाद एनडीए सत्ता में नहीं रहेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी. उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार के लोग 20 साल की तकलीफों का हिसाब लेगी और कमजोर मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटा देगी.
मेरे प्रिय बिहारवासियों,— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 6, 2025
𝟏𝟒 नवंबर 𝟐𝟎𝟐𝟓!
इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी।
परिवर्तन का बिगुल बज चुका है,…
कब होगा विधानसभा चुनाव?: 6 नवंबर को पहले चरण के तहत बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वहीं 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी. 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी.
सीट बंटवारे में पेंच: चुनाव की घोषणा हो चुकी है लेकिन अबतक न तो एनडीए और न ही महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन पाई है. एनडीए नेताओं का दावा है कि सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, एक-दो दिनों में औपचारिक मुहर लग जाएगी. वहीं महागठबंधन में अभी भी कई पेंच है. न तो आरजेडी-कांग्रेस के बीच सीट फाइनल हो पाई है और न ही छोटे दलों से डील हो पाई है. खबर है कि मुकेश सहनी और पशुपति पारस के कारण सीट शेयरिंग में देरी हो रही है.
