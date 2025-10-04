जूते-चप्पलों और लाठियों से हुई पाकिस्तानी आतंकियों के पुतलों की पिटाई, रामलीला में फूटा जनाक्रोश

ETV Bharat / state

पुतलों की हुई डंडे से पिटाई (ETV Bharat)
नई दिल्ली: विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला के अंतिम दिन शुक्रवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला. आतंकवाद के खिलाफ लोगों के मन में कितना रोष है, इसका उदाहरण लालकिला मैदान में साफ नज़र आया.

रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पहले ही घोषणा की थी कि इस बार आतंकवादियों के पुतले जलाए जाएंगे, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण पुतलों को आग नहीं लगाई जा सकी. इसके स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से पुतलों को मंच से नीचे गिरा दिया गया. जैसे ही पुतले गिरे, उपस्थित दर्शकों और राम भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा. लोग हाथ में जो भी आया उससे पीटना शुरू कर दिया. पूरे मैदान में “आतंकवाद मुर्दाबाद” के नारे गूंजने लगे.

पुतलों की हुई डंडे से पिटाई (ETV Bharat)
समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि “यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि आतंकवाद को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा.”
पुतलों की हुई डंडे से पिटाई (ETV Bharat)

वहीं, अर्जुन कुमार के अनुसार लीला के आज अंतिम दिन हनुमान भरत संवाद, श्री राम का सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करना, अयोध्या में नगर वासियों द्वारा गाजे बाजे के साथ सभी का भव्य स्वागत करने वाले दृश्य को और अधिक जीवंत करने किए विशाल लीला मंच पर एक साथ सैकड़ों कलाकार मौजूद थे उसके बाद श्री राम के राजतिलक उपरांत, आरती के समय मंच पर श्री राम जी के साथ सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान और गुरु वशिष्ट जी भी सम्मिलित रहे.

रामलीला के दौरान सीएम रेखा गुप्ता
रामलीला के दौरान सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
नव श्री धार्मिक लीला कमेटी पहुंची मुख्यमंत्रीनव श्री धार्मिक लीला कमेटी (पंजी.) में एकादश दिवस की लीला का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ. लीला में भगवान श्रीराम और भरत के मिलन का हृदयस्पर्शी एवं भावुक दृश्य मंचित किया गया, जिसने उपस्थित दर्शकों की आंखों को नम कर दिया.लीला के महामंत्री जगमोहन गोटेवाला ने बताया कि लीला में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लीला अवलोकन हेतु पधारीं. उन्होंने मंच पर भगवान श्रीराम का तिलक भी किया. इसके पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ तथा रामराज्य की स्थापना का दिव्य प्रसंग प्रस्तुत किया गया. यह दृश्य भक्तों एवं दर्शकों के लिए अद्भुत और प्रेरणादायी रहा.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का लीला के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें समिति का प्रतीक चिन्ह व प्रसाद भेंट किया गया.ये भी पढ़ें:

