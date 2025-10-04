जूते-चप्पलों और लाठियों से हुई पाकिस्तानी आतंकियों के पुतलों की पिटाई, रामलीला में फूटा जनाक्रोश
विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में गूंजे नारे – "आतंकवाद मुर्दाबाद"
Published : October 4, 2025 at 7:18 AM IST
नई दिल्ली: विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला के अंतिम दिन शुक्रवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला. आतंकवाद के खिलाफ लोगों के मन में कितना रोष है, इसका उदाहरण लालकिला मैदान में साफ नज़र आया.
रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पहले ही घोषणा की थी कि इस बार आतंकवादियों के पुतले जलाए जाएंगे, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण पुतलों को आग नहीं लगाई जा सकी. इसके स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से पुतलों को मंच से नीचे गिरा दिया गया. जैसे ही पुतले गिरे, उपस्थित दर्शकों और राम भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा. लोग हाथ में जो भी आया उससे पीटना शुरू कर दिया. पूरे मैदान में “आतंकवाद मुर्दाबाद” के नारे गूंजने लगे.
वहीं, अर्जुन कुमार के अनुसार लीला के आज अंतिम दिन हनुमान भरत संवाद, श्री राम का सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करना, अयोध्या में नगर वासियों द्वारा गाजे बाजे के साथ सभी का भव्य स्वागत करने वाले दृश्य को और अधिक जीवंत करने किए विशाल लीला मंच पर एक साथ सैकड़ों कलाकार मौजूद थे उसके बाद श्री राम के राजतिलक उपरांत, आरती के समय मंच पर श्री राम जी के साथ सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान और गुरु वशिष्ट जी भी सम्मिलित रहे.