लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट के मामले में तृणमूल सांसद साकेत गोखले की सैलरी से 50 लाख वसूलने का आदेश - LAKSHMI PURI TWEET CASE

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने अपमानजनक ट्वीट्स के मामले में संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट्स के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले पर लगाए गये 50 लाख रुपये के जुर्माने की रकम उनकी सैलरी से वसूलने का आदेश दिया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि साकेत गोखले की सांसद के रुप में मिल रही सैलरी से हर महीने एक लाख 90 हजार रुपये कोर्ट में तब तक जमा होंगे, जब तक 50 लाख रुपये वसूल नहीं लिए जाते. मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी.

कोर्ट ने जुर्माना लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 मार्च को लक्ष्मी पुरी को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान साकेत गोखले की ओर से पेश वकील ने कहा था कि हाईकोर्ट का ये आदेश एकतरफा जारी किया गया, क्योंकि उनका वकील पेश नहीं हो पाया. हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2024 के अपने आदेश में साकेत गोखले को निर्देश दिया था कि वो लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए अपमानजनक ट्वीट्स के मामले में लक्ष्मी पूरी को 50 लाख रुपये का जुर्माना दें.

1 जुलाई 2024 को अपने आदेश में हाईकोर्ट ने साकेत गोखले पर जुर्माना लगाने के साथ ही एक अंग्रेजी अखबार में इस संबंध में अपना माफीनामा छापने को भी कहा था. लक्ष्मी पुरी ने 2021 में याचिका दायर किया था. पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि साकेत गोखले ने पुरी के आय का स्रोत पूछते हुए ट्वीट किया. उन्होंने कहा था कि गोखले ने 13 जून 2021 और 23 जून 2021 को किए अपने ट्वीट में कहते हैं कि उन्हें पुरी की बेटी का नाम और उसे क्या-क्या दिया गया, ये जानने का मौलिक अधिकार है.

गोखले ने ट्वीट में आरोप लगाया था कि पुरी ने केंद्र सरकार की सैलरी से कुछ खरीदा, जिसे वह जानना चाहता है. मनिंदर सिंह ने कहा था कि जिस प्रकार टीवी एंकर द नेशन वांट्स टू नो (the nation wants to know) बोलते हैं वैसी ही गोखले ने भी कहा है आई वांट टू नो. ट्वीट में कहा गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जांच करनी चाहिए. वो इस तरीके से व्यवहार करता हैं, जैसे वो ईडी और सीबीआई से ऊपर हो.