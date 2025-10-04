ETV Bharat / state

लक्सर पृथ्वीराज चौहान मूर्ति स्थापना भूमि विवाद, दो पक्षों में पथराव, तीन गिरफ्तार

लक्सर: कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर रायघाटी में रात भूमि विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. मामला पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापना और ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शुरू हुआ, जो इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर पथराव हो गया. उपद्रवियों ने पृथ्वीराज चौहान के लिए बनाए जा रही फाउंडेशन को भी तोड़ डाला. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत की कुछ जमीन पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापना के लिए फाउंडेशन का कार्य किया जा रहा था. इसी दौरान पूर्व प्रधान ब्रह्म सिंह और उसके पुत्र नीति राज ने उस भूमि पर अपना स्वामित्व जताते हुए दावा किया कि जमीन का खाता नंबर 00607 और खसरा नं. 477/1म रकबा 0.1050 उनके नाम दर्ज है. पूर्व प्रधान का आरोप है कि वर्तमान प्रधान पति रविंद्र चौहान और उसके समर्थक जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं. उन्होंने बताया वे पहले ही मूर्ति स्थापना के लिए सहमति दे चुके थे, लेकिन अब शेष भूमि को भी मंदिर की आड़ में कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं.



पूर्व प्रधान ब्रह्म सिंह का कहना है कि उन्होंने कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर इस मामले पर फैसला करना चाहा, लेकिन देर शाम प्रधान पक्ष सैकड़ों ग्रामीणों को इकट्ठा कर जमीन पर कब्जे की नीयत से पहुंच गया. इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. मामला इतना बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया. आरोप है कि प्रधान पक्ष ने पूर्व प्रधान के घर पर भी पथराव किया. जिसमें एक कार का शीशा टूट गया. ईट पत्थर घर में बिखरे हुए पड़े हैं. घरवालों ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई. पूर्व प्रधान ने बताया इन लोगों ने पहले भी झगड़ा करने की कोशिश की. जबरन जमीन में लगे पॉपुलर के पेड़ों को काट लिया.

वहीं, प्रधान पक्ष के लोगों का कहना है कि विवाद की शुरुआत पूर्व प्रधान की ओर से हुई. उनका दावा है कि ब्रह्म सिंह जिस जमीन को अपना बता रहे हैं. वह वास्तव में शिव मंदिर की भूमि है. आरोप है कि पूर्व प्रधान के समर्थकों ने पहले पत्थरबाजी की. जिस पर उन्होंने आत्मरक्षा में जवाब दिया. प्रधान पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि ब्रह्म सिंह ने बाहर से गुंडे बुलाकर विवाद कराया. पुलिस के सामने भी गाली-गलौज व मुर्दाबाद के नारे लगवाए.

घटना की सूचना मिलते ही भिक्कमपुर चौकी प्रभारी नवीन चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया. उन्होंने बताया यह जमीनी विवाद का मामला है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सूर्य प्रताप सिंह (भोपा, मुजफ्फरनगर निवासी), पारस कुमार (रामराज निवासी) और अनिल (रामपुर रायघाटी निवासी) को गिरफ्तार किया है.