अलवर : सरिस्का स्थित अरावली पर्वतमाला में बने ऐतिहासिक पाण्डुपोल मंदिर पर 26 अगस्त को लक्खी मेला भरेगा. हालांकि, तीन दिवसीय मेले का आगाज सोमवार को विधिवत रूप से उद्घाटन के साथ किया गया. पाण्डुपोल मंदिर का इतिहास महाभारतकाल से जुड़ा होने के कारण देश भर में विख्यात है. मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव पुत्र भीम ने अपनी गदा के एक प्रहार से पहाड़ पर रास्ता बनाया था. इस कारण इस मंदिर का नाम पाण्डुपोल पड़ा. इसी दौर में भीम का अभिमान भगवान हनुमान ने वानर भेष धारण कर तोड़ा था. मंदिर समिति के अनुसार हर साल यहां भादो शुल्क पक्ष की अष्टमी के दिन लक्खी मेला भरता है. इस बार मेले में हनुमानजी की प्रतिमा के शृंगार के लिए दिल्ली से चोला मंगवाया गया है. साथ ही मोगरा, गुलाब, गेंदे व गुलदाउदी के फूल भी दिल्ली से लेकर आए हैं.

पांडुपोल मंदिर में हर साल भादो शुल्क पक्ष की अष्टमी के दिन मेला लगता है. हनुमान जन्मोत्सव पर यहां विशेष आयोजन होते हैं. इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पांडुपोल हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं. मान्यता है कि लोगों की सभी मुरादें यहां पूरी होती हैं. इस मंदिर में हनुमानजी की शयन प्रतिमा स्थापित है और इस मूर्ति की स्थापना भी पांडवों ने की थी. ऐसी मान्यता है कि जिस जगह पर हनुमानजी भीम का घमंड तोड़ने के लिए बुजुर्ग वानर का रूप धारण करके लेटे थे, उसी जगह पर हनुमानजी की प्रतिमा विराजमान है.

मंदिर का इतिहास (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. अलवर में आस्था का अद्भुत संगम: भगवान जगन्नाथ का लक्खी मेला भरा, एक दिन पहले निकाला ताजिए का जुलूस

हनुमानजी की लेटे हुए रूप में पांडवों ने की पूजा : पाण्डुपोल मंदिर के महंत बाबूलाल शर्मा ने बताया कि इस मंदिर की खास बात है कि यहां हनुमानजी की लेटी हुई प्रतिमा है. यहां पांडवों ने वृद्ध वानर के भेष में हनुमानजी की लेटे हुए रूप में ही पूजा अर्चना की थी. बाद में पांडवों ने यहां हनुमान मंदिर की स्थापना की, जो पांडुपोल हनुमान मंदिर नाम से मशहूर हुआ. पाण्डुपोल मंदिर की ऐतिहासिकता को लेकर मान्यता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के समय महाबली भीम ने अपनी गदा मारकर पहाड़ में रास्ता बनाया था. भीम ने पहाड़ी पर जहां गदा से प्रहार किया, वहां पहाड़ में पोलनुमा जगह बन गई, जिसके अवशेष आज भी मंदिर के समीप पहाड़ी पर मौजूद हैं और इसे पोल के नाम से जाता है.

पाण्डुपोल मंदिर में लक्खी मेला (ETV Bharat Alwar)

महाबली भीम जब वृद्ध वानर की नहीं हटा पाए पूंछ : इतिहासकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया कि पांडुपोल में बजरंगबली ने भीम को दर्शन दिए थे. मान्यता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने महाबली भीम को जल में बहते सुंदर पुष्प लाने को कहा. भीम पुष्प की खोज में आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक वृद्ध विशालकाय वानर पूंछ फैलाए आराम से लेटे हुए दिखे. वानर के लेटे होने से भीम को आगे निकलने के लिए मार्ग नहीं मिला. इस कारण भीम ने रास्ते में लेटे वृद्व वानर से अपनी पूंछ को हटाने को कहा.

पढ़ें. श्याम बाबा की विशेष सेवा और शृंगार के चलते कल रात से बंद होगा खाटूश्यामजी मंदिर, जानिए डेट और टाइम

इस पर वानर ने अपनी वृद्व अवस्था की बात कह पूंछ के ऊपर से जाने को कहा, लेकिन भीम ने वानर से पूंछ हटाने का आग्रह किया. वानर रूपी हनुमानजी ने भीम को उनके बल का अहसास दिलाते हुए पूंछ हटाने को कहा. इस पर महाबली भीम ने वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. बाद में भीम ने वृद्ध वानर को प्रणाम कर अपना परिचय देने की विनती की. इस पर वृद्ध वानर हनुमान रूप में प्रकट हुए. तभी भीम सहित पांडवों ने वृद्ध वानर की लेटे हुए रूप में पूजा की.

सोमवार से तीन दिवसीय मेला शुरू : मंदिर के महंत बाबूलाल शर्मा ने बताया कि अलवर जिले का लक्खी पांडुपोल मेला तीन दिवसीय होता है. साल 2025 में यह मेला 25, 26 व 27 अगस्त को पांडुपोल मंदिर पर रहेगा. इस दौरान 25 अगस्त को 9:30 बजे विधिवत रूप से मेले का उद्घाटन किया गया. 26 अगस्त को सुबह से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा. मेले के दौरान शनिवार से मंदिर पर रामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ. वहीं, रविवार व सोमवार को मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

पाण्डुपोल मंदिर में दूर-दूर से आ रहे भक्त (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें. मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 251-251 किलो के दो मोदकों के साथ सवा लाख लड्डुओं की सजी झांकी

मेले में दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचते हैं. मेले के लिए भगवान हनुमान की विशेष झांकी सजाई जाएगी. हनुमान प्रतिमा का शृंगार दिल्ली से आने वाले चोले से किया जाएगा. साथ ही ऐतिहासिक मंदिर परिसर को सजाने के लिए एक हजार किलो फूल भी दिल्ली से मंगाए गए हैं. इनमें गुलाब, मोगरा, गुलदाउदी सहित विभिन्न प्रकार के फूल मंगवाए गए हैं.

750 पुलिस कर्मी संभालेंगे मेले की व्यवस्था : एडिशनल एसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि अलवर जिले के ऐतिहासिक पांडुपोल मेले के दौरान अलवर पुलिस के 750 पुलिसकर्मी मेले में तैनात किए जाएंगे. इससे मेले के दौरान किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था बिगड़ नहीं सके. पुलिसकर्मियों को मेला परिसर में विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा. मेले में पहुंचने के लिए राजस्थान रोडवेज ने करीब 88 बसें लगाई हैं. ये बसें अलवर से पाण्डुपोल मंदिर के लिए चलाई जाएंगी. इससे श्रद्धालु पाण्डुपोल मंदिर तक आसानी से पहुंच सकेंगे. रोडवेज प्रशासन ने अलवर जिले के अलावा अन्य जिलों के आगारों से भी बसें मंगाई गई हैं. वहीं, पाण्डुपोल मेले में निजी वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.