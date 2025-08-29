अलवर: ये जिला केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है. अरावली की वादियों में बसा भर्तृहरिधाम महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि और समाधि स्थल है. यही कारण है कि यहां प्रतिवर्ष लक्खी मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु और साधु-संत देशभर से आकर भाग लेते हैं.

इस वर्ष भी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार, 29 अगस्त 2025 को लक्खी मेले की औपचारिक शुरुआत होगी, जबकि 31 अगस्त को भर मेले का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लोक संस्कृति, संत परंपरा और सामाजिक एकता का अद्भुत प्रतीक भी है. भर्तृहरि का यह प्राचीन मेला केवल धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा का ऐसा संगम है, जो संत परंपरा और लोक जीवन की झलक को जीवंत करता है. इस आयोजन की गूंज केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि देशभर से साधु-संत और श्रद्धालु यहां पहुंचकर इस अद्भुत वातावरण का हिस्सा बनते हैं.

अलवर का भर्तृहरि लक्खी मेला (ETV Bharat Alwar)

महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि: भर्तृहरिधाम मंदिर समिति के अध्यक्ष महंत पदमनाथ के अनुसार यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है. महाराजा भर्तृहरि, जो उज्जैन के सम्राट थे, उन्होंने वैराग्य की भावना जागृत होने पर राजपाट त्यागकर अलवर की पहाड़ियों में साधना की और नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली. कठोर तपस्या के बाद उन्होंने यहीं समाधि ली और यही स्थान आज भर्तृहरिधाम के रूप में विख्यात है. आज भी देशभर से हजारों श्रद्धालु यहां आकर पूजा-अर्चना करते हैं और मन्नतें मांगते हैं. यह स्थल केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि आध्यात्मिक साधना का भी केंद्र है.

महाराजा भर्तृहरि का समाधि स्थल (ETV Bharat Alwar)

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सहारा: लक्खी मेले का धार्मिक महत्व जितना गहरा है, उतना ही यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी भी बन चुका है. मेले में सैकड़ों स्टॉल लगते हैं, जिनमें हस्तशिल्प, घरेलू सामान, खिलौने, खाने-पीने की दुकानें और पशुओं से जुड़ी वस्तुएं बेची जाती हैं. ग्रामीण महिलाएं अनाज कूटने के लिए लकड़ी के मूसल बड़ी संख्या में खरीदती हैं. वहीं पुरुष अपनी सुरक्षा के लिए काली लाठियां लेना पसंद करते हैं. यह काली लाठी और मूसल इस मेले की खास पहचान बन चुकी है. इसके अलावा यहां पशुओं की सजावट से जुड़ी वस्तुओं की भी खूब बिक्री होती है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों की आजीविका चलती है.

समाधि स्थल पर मौजूद अर गंगा (ETV Bharat Alwar)

साधु-संतों का अद्भुत जमावड़ा: भर्तृहरि मेले का एक और बड़ा आकर्षण साधु-संतों का अद्भुत जमावड़ा है. दूर-दराज से आए संत और विशेष रूप से कनफड़े साधु यहां आकर धूणा जमाते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं. श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ उनके धूणे के पास पहुंचकर आशीर्वाद लेते हैं. कई साधु अपनी साधना और करतबों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं. मेले के दौरान साधुओं का यह जमावड़ा आध्यात्मिक वातावरण को और भी गहन बना देता है.

अमर गंगा का चमत्कार: भर्तृहरिधाम के पीछे बहने वाली "अमर गंगा" भी इस मेले की आस्था का बड़ा केंद्र है. मान्यता है कि महाराजा भर्तृहरि ने गूलर के पेड़ से चिमटा मारकर इस गंगा का उद्गम किया था. यहां आने वाले सभी श्रद्धालु अमर गंगा के शुद्ध जल से स्नान कर या छींटे लेकर पूजा-अर्चना करते हैं. विशेष बात यह है कि यहां पानी कभी खत्म नहीं होता और 12 महीने बहता रहता है.

प्रशासन की तैयारियां: श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं. मेला परिसर में पुलिस चौकियां, चिकित्सा शिविर, मोबाइल एंबुलेंस और जल वितरण केंद्र बनाए गए हैं. यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती की गई है, जबकि सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं ताकि तीर्थ स्थल की पवित्रता बनी रहे. राजस्थान रोडवेज की 70 बसें श्रद्धालुओं को लाने-ले जाने के लिए लगाई गई हैं. जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने स्वयं भर्तृहरिधाम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.