धौलपुर: ऋषि पंचमी और देव छठ के अवसर पर लगने वाले तीर्थराज मचकुंड दो दिवसीय लक्खी मेला गुरुवार से शुरू हो गया. मेले की शुरुआत तीर्थराज मचकुंड पर संत समाज के शाही स्नान और पूजा-अर्चना के साथ हुई. इसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मचकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा की. यहां पास ही अब्दाल शाह बाबा की मजार पर भी है. वहां भी श्रद्धालु आते हैं.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के 500 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं. राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालुओं का आना-जाना लगातार जारी है. महिलाओं के लिए नगर परिषद ने अलग स्नान घाट निर्धारित किए हैं, जहां महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए तीर्थराज मचकुंड से करीब 3 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोकने की व्यवस्था की गई है.

पढ़ें: कौमी एकता की मिसाल है मचकुंड का देव छठ मेला, तीर्थराज के साथ अब्दाल शाह बाबा की मजार पर भी माथा टेकते हैं श्रद्धालु

श्रद्धालुओं को केवल पैदल ही सरोवर तक जाने की अनुमति है. तीर्थराज मचकुंड के साथ ही पहाड़ वाले अब्दाल शाह बाबा पर भी दो दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है. कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाले इस मेले में दिनभर श्रद्धालु सरोवर में स्नान और पूजा-अर्चना करते हैं, वहीं शाम को पहाड़ वाले बाबा पर मत्था टेककर मुशायरे और कव्वाली का आनंद उठाते हैं.

मचकुंड सरोवर में होता है कलंगियों का विसर्जन: मचकुंड के महंत कृष्णदास ने बताया कि तीर्थराज मचकुंड को सभी देवताओं का भांजा माना जाता है. पौराणिक मान्यता के मुताबिक देश के सभी तीर्थों का दर्शन करने के बाद तीर्थराज मचकुंड के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है. तीर्थराज मचकुंड पर भगवान लाडली जगमोहन की पूजा-अर्चना की जाती है. सरोवर में श्रद्धालुओं द्वारा आस्थापूर्वक स्नान किया जाता है. नव विवाहित दंपती की कलंगी एवं मोहरी का भी सरोवर में विसर्जन किया जाता है. बताया जाता है कि ऐसा करने से परिवार में सुख-समृद्धि एवं अमन चैन बना रहता है.