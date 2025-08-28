कानपुर : उन्नाव में गंगा के किनारे टाउनशिप विकसित कर लोगों के लाखों रुपये हड़पने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गुरुवार को यह कार्रवाई ऑपरेशन महाकाल के तहत की गई. आरोपी डेढ़ साल से फरार चल रहा था. आरोपी के खिलाफ कई शिकायतें पुलिस को मिली थीं. पुलिस इस अभियान से तहत अब तक तीन बड़ी कार्रवाई कर चुकी है.

डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने बताया कि प्रदीप गुप्ता के खिलाफ 4 एप्लीकेशन अलग-अलग इलाकों से आई थीं. जांच में पता चला कि प्रदीप ने उन्नाव में गंगा के पार टाउनशिप विकसित किया था. इसके बाद लोगों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया. कोहना के एक पीड़ित ने प्लॉट के लिए पैसा दिया. बाद में अन्य लोगों ने भी पैसा इनवेस्ट कर दिया. इसके बाद लोग जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई. कंप्लेन करने के बाद पीड़ित को चेक दिया गया. चेक बाउंस हो गया. पीड़ित डेढ़ साल तक आरोपी को खोजते रहे. आरोपी ने मकान बदल दिया. अभी तक 9 पीड़ित सामने आ चुके हैं. यह बड़ा घोटाला है.

शहर में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की ओर से संचालित ऑपरेशन महाकाल के तहत कमिश्नरेट पुलिस की ओर से वकील अखिलेश दुबे को कई दिनों पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. वहीं, उसके कुछ दिनों बाद पुलिस की ओर से 16 शिकायतें मिलने पर नेगी भाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी. इसके बाद गुरुवार को तीसरी कार्रवाई की गई. कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि लगातार 10 दिनों तक कार्रवाई होगी. साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.

शहर में जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने के बाद उस पर प्लाटिंग कर लोगों को प्लॉट बेचने के कई मामले पुलिस तक पहुंचे हैं. विभिन्न थानों में रोजाना ही शिकायतों का अंबार लग रहा है. पुलिस 2 से अधिक शिकायतों पर भूमाफियाओं और वसूली गैंग पर कार्रवाई कर रही है. इसी को ऑपरेशन महाकाल नाम दिया गया है.

