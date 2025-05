ETV Bharat / state

जशपुर में KYC के नाम पर फिंगरप्रिंट लेकर खातों से लाखों उड़ाए, गिरफ्त में आरोपी - FRAUD IN DURG

गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 22, 2025 at 8:03 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 8:08 PM IST 3 Min Read

जशपुर: छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस को ऑपरेशन अंकुश के तहत बैंक खाताधारकों से KYC के नाम पर फिंगरप्रिंट लेकर लाखों की ठगी कर फरार चल रहे आरोपी को ओडिशा के झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से फरार था और बार बार स्थान बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था. भारतीय स्टेट बैंक और आईसेक्ट लिमिटेड: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी ने बताया कि घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र कि है, जहां आरोपी संदीप यादव भारतीय स्टेट बैंक और आईसेक्ट लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के तहत संचालित ग्राहक सेवा केंद्र (कियोस्क सेंटर) में नियुक्त हुआ. उसने खाताधारकों से KYC के नाम पर फिंगरप्रिंट लिए और बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से उनके खातों से लाखों रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए. गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)

