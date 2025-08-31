ETV Bharat / state

कोडरमा में करीब दस घरों में लाखों की चोरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताई गहरी चिंता, पुलिस पर लगाया वसूली का आरोप - THIEVES STOLE LAKHS IN KODERMA

कोडरमा जिले के गगरेसिंघा और योगिडीह गांव में चोरों के आंतक से स्थानीय लोग परेशान हैं. करीब 10 घरों से लाखों की चोरी हुई है.

Markacho Police Station
मरकच्चो थाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2025 at 5:53 PM IST

कोडरमा: चोरों ने करीब 8 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर और नगदी लेकर फरार हो गए. घटना मरकच्चो थाना क्षेत्र स्थित गगरेसिंघा और योगिडीह गांव की है. यहां देर रात चोरों द्वारा बंद पड़े घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया.

पीड़ित चिंता देवी ने बताया कि चोर उनके घर से दो लाख रुपए नगद समेत एक लाख कीमत वाली सोने-चांदी की ज्वेलरी, जमीन का केवाला और पासबुक लेकर फरार हो गए. जबकि दूसरी पीड़ित सुमित्रा देवी ने बताया कि बीती रात, हम लोग करमा का गीत गाकर घर में सो गए और सुबह उठकर देखा तो उनके घर में चोरी हो चुकी थी. चोरी की घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और मरकच्चो थाना प्रभारी नंद किशोर तिवारी मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल की.

लाखों की नगदी समेत ज्वैलरी लेकर फरार हो गए चोर (Etv Bharat)

पुलिस की कार्यशैली पर सवाल?

बता दें कि कुछ दिन पहले ही मरकच्चो थाना क्षेत्र के नावाडीह में चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया था. जबकि शनिवार को चोर घर के बाहर खड़ी कार को चोरी करके ले गए. क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना के बाद से, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इधर लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है.

केंद्रीय मंत्री ने चोरी की घटनाओं को बताया गंभीर

इधर, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कोडरमा पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह अवैध वसूली में लगी है. पुलिस बालू माफिया से अवैध वसूली कर रही है. यही कारण है कि चोरों के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैंने एसपी से मामले का उद्भेदन करने की बात कही है.

पुलिस इलाके में नहीं करती पेट्रोलिंग

वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुलिस इलाके में एक भी दिन पेट्रोलिंग नहीं करती, जिससे अपराधियों में भय नहीं है. जिला परिषद सदस्य राजकुमार यादव ने बताया कि करीब 10 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और करीब 50 लाख की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ किया है.

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही हैं जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा: नंद किशोर तिवारी, थाना प्रभारी, मरकच्चो

