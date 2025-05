ETV Bharat / state

भिवानी में डाक कर्मचारी ने लूटे लाखों रुपए, लगातार करता रहा ड्रामा, पुलिस ने कर डाला पर्दाफाश - BHIWANI POSTAL EMPLOYEE MASTERMIND

प्रतीकात्मक फोटो ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 3, 2025 at 7:51 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 9:23 PM IST 2 Min Read

भिवानी : हरियाणा के भिवानी के जमालपुर गांव में एक मई को डाक कर्मचारी विकास कुमार से बंदूक की नोंक पर हुई लूट मामले का खुलासा हो गया है. डाक कर्मचारी खुद ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला. दरअसल विकास पर डेढ़ लाख रूपये का कर्ज था और उसने कर्ज को चुकाने के लिए लूट की साज़िश रच डाली. भिवानी के डीएसपी आर्यन चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है. डाक कर्मचारी से हुई थी लूट : एक मई को भिवानी जिले के गांव जमालपुर में शोर शराबा हुआ. डाक कर्मी विकास शोर मचा रहा था कि उससे 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने बंदूक की नोंक पर डाक विभाग का रुपयों से भरा बैग छीन लिया. इसमें 4 लाख 66 हज़ार रुपये थे. पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और जांच-पड़ातल शुरू कर दी. पुलिस को इस मामले में शुरू से ही शक हो गया था. सीआईए पुलिस ने इस मामले में 3 लोगो को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें शिकायतकर्ता विकास भी शामिल है. भिवानी में डाक कर्मचारी ने लूटे लाखों रुपए (Etv Bharat) विकास ने बनाई थी लूट की योजना : भिवानी के डीएसपी आर्यन चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विकास पर एक लाख 50 हज़ार का कर्जा था. विकास ने इस मामले में ख़ुद ही अपने आप से लूट की योजना तैयार करवाई. विकास डाक विभाग में जीडीएस के पद पर कार्यरत है. उसने अपने ही गांव बडसी से अपने 2 साथियों को घटना को अंजाम देने के लिए तैयार किया था. सीआईए पुलिस ने तीनों को गिरतार कर लिया है, जिनमें अनीश और सुमित शामिल थे. उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और पुलिस उनसे बाइक, पिस्टल और पैसे बरामद करेगी

