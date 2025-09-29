ETV Bharat / state

देवास: माता टेकरी के दर पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, प्रदेश के अन्य जिलों से भी पहुंचे लाखों श्रद्धालु

इंदौर, उज्जैन, मक्सी, सीहोर सहित विभिन्न जिलों से लाखों श्रद्धालु माता चामुंडा व माता तुलजा भवानी के दर्शन को पहुंचे. श्रद्धा और उत्साह से गूंजता रहा पूरा परिसर.

Mata Tekri in Dewas
देवास की माता टेकरी के दर पर उमड़े भक्त (ETV Bharat)
Published : September 29, 2025 at 8:08 AM IST

Updated : September 29, 2025 at 9:07 AM IST

देवास: विश्व प्रसिद्ध देवास में विराजित माता टेकरी पर नवरात्रि पर्व के दौरान शनिवार-रविवार को भक्तों का जनसैलाब उमड़ा. इस दौरान लाखों भक्तों ने माता के दर्शन किए. प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, मक्सी, सीहोर सहित विभिन्न जिलों से लाखों श्रद्धालु माता चामुंडा व माता तुलजा भवानी के दर्शन पहुंचे. पूरा शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया. यहां सड़कों पर पैदल ही माता के दर्शन करने पहुंचे भक्त ही भक्त नजर आए.

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन

माता टेकरी पर देर रात तक भक्तिमय वातावरण रहा और पूरा परिसर श्रद्धा और उत्साह से गूंजता रहा. प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए. श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रही. देर रात से सुबह तक माता टेकरी व शहर में मेले जैसा माहौल नजर आया. श्रद्धालु घूमते नाचते माता के जयकारे लगाते माता टेकरी के दरबार में पहुंचे. रिमझिम बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए टेकरी पर पहुंचे और दर्शन का लाभ लिया.

देवास की माता टेकरी के दर पर उमड़े भक्त (ETV Bharat)

वहीं सुरक्षा-व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 1 हजार से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस जवानों को तैनात किया है. यातायात पुलिस ने भी ट्रैफिक व्यवस्था संभाली. भीड़ को देखते हुए समय-समय पर मार्ग परिवर्तित किए गए. कलेक्टर और SP सहित जिले के आला अधिकारी कंट्रोल रूम से व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे. श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए शहरभर में महा प्रसादी के लिए जगह-जगह भंडारे लगाए गए, जहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन-प्रसादी वितरित की गई.

Mata Tekri in Dewas
माता चामुंडा (ETV Bharat)

नवरात्रि के दौरान यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन शनिवार-रविवार को यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है. माता टेकरी पर देर रात तक भक्तिमय वातावरण रहा और पूरा परिसर श्रद्धा और उत्साह से गूंजता रहा.

श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर शहर से गुजरने वाले सभी बाईपास पर रूट किया गया डायवर्ट

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक टीम ने पहले से ही शहर से गुजरने वाले सभी बाईपास पर रूट डायवर्ट किया. भोपाल बाईपास, मक्सी बाईपास, उज्जैन बाईपास, गुना बाईपास पर ही बसों और बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाई गई. वहीं श्रद्धालुओं के दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए बड़े-बड़े मैदानों में 20 से पार्किंग तैयार किए गए. नगर निगम देवास की टीम श्रद्धालुओं ते लिए पानी, सफाई, शौचलाय जैसी व्यवस्था करने में लगी रही. SP सहित आला अधिकारी कंट्रोल रूम से व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे.

