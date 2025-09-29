ETV Bharat / state

देवास: माता टेकरी के दर पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, प्रदेश के अन्य जिलों से भी पहुंचे लाखों श्रद्धालु

देवास की माता टेकरी के दर पर उमड़े भक्त ( ETV Bharat )

देवास: विश्व प्रसिद्ध देवास में विराजित माता टेकरी पर नवरात्रि पर्व के दौरान शनिवार-रविवार को भक्तों का जनसैलाब उमड़ा. इस दौरान लाखों भक्तों ने माता के दर्शन किए. प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, मक्सी, सीहोर सहित विभिन्न जिलों से लाखों श्रद्धालु माता चामुंडा व माता तुलजा भवानी के दर्शन पहुंचे. पूरा शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया. यहां सड़कों पर पैदल ही माता के दर्शन करने पहुंचे भक्त ही भक्त नजर आए. प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन माता टेकरी पर देर रात तक भक्तिमय वातावरण रहा और पूरा परिसर श्रद्धा और उत्साह से गूंजता रहा. प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए. श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रही. देर रात से सुबह तक माता टेकरी व शहर में मेले जैसा माहौल नजर आया. श्रद्धालु घूमते नाचते माता के जयकारे लगाते माता टेकरी के दरबार में पहुंचे. रिमझिम बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए टेकरी पर पहुंचे और दर्शन का लाभ लिया. देवास की माता टेकरी के दर पर उमड़े भक्त (ETV Bharat)

