देवघर के दुबे बाबा मंदिर में पहुंचे लाखों भक्त, जानिए क्या है खासियत - DUBEY BABA TEMPLE IN DEOGHAR

देवघर से 25 किलोमीटर दूर डकाया के दुबे बाबा मंदिर में भी श्रद्धालु भारी तादाद में दर्शन के लिए पहुंचे.

Dubey Baba Temple, Deoghar
दुबे बाबा मंदिर में भक्तों की भीड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 8:20 PM IST

देवघर: भादो के पहले सोमवार के मौके देवघर के बाबा धाम में दर्शन करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इसी के साथ देवघर से 25 किलोमीटर दूर डकाया के दुबे बाबा मंदिर में भी श्रद्धालु भारी तादाद में दर्शन के लिए पहुंचे हैं. यहां सुबह से ही भक्त पौराणिक मंदिर में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं.

आखिरी सोमवारी पर होता है विशेष मेला का आयोजन

दुबे बाबा मंदिर के प्रति पूरे जिले के लोगों के साथ-साथ आसपास के जिलों के भी भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है. मंदिर के पुजारी रोशन कुमार मिश्रा बताते हैं कि इस मंदिर में भादो की पहली सोमवारी या फिर सावन की आखिरी सोमवारी पर विशेष मेला का आयोजन होता है. भादो की पहली सोमवारी पर यहां वार्षिक पूजा का आयोजन होता है, जो बेहद खास होती है.

जानकारी देते संवाददाता हितेश चौधरी (Etv bharat)

200 साल पुराना है मेले का आयोजन

पंडित रोशन कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मंदिर में भादो की पहली सोमवारी पर विशेष मेला का आयोजन होता है. यह मेला पिछले 200 वर्षों से आयोजित हो रहा है. मंदिर के बारे में जानकारों का मानना है कि दुबे बाबा, नाम के एक पंडित हुआ करते थे जो अध्यात्म और अलौकिक शक्तियों के जानकार थे. स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर में आने से लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है.

दुबे बाबा मंदिर में रहती है मुस्लिमों की आस्था

मंदिर के जानकार व स्थानीय लोगों के मुताबिक, दुबे बाबा मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजा करने आते हैं. मंदिर में बलि देने की पुरानी प्रथा है. सावन की आखिरी सोमवारी या फिर भादो की पहली सोमवारी पर बलि देने का रिवाज है.

मेले के कारण कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति

वहीं भादो के पहली सोमवारी की बात करें तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर आने का तांता लगा रहा. श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ होने के कारण डकाया से लेकर मनीगढ़ी मोड़ तक यातयात व्यवस्था अनियंत्रित हो गई. जाम की वजह से देवघर से सारवा होते हुए सोनाराठाडी मार्ग भी बाधित हो गया.

मंदिर में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए. लेकिन जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो शाम 7:00 बजे तक लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है. आसपास के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग पूजा करने पहुंचते हैं: हिमांशु कुमार, सदस्य, मंदिर समिति

भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक है दुबे बाबा मंदिर

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मेले को यदि वृहद स्तर पर सरकारी व्यवस्था के साथ शुरू किया जाए तो आसपास के लोगों को काफी लाभ होगा और इस मेले का भी प्रचार प्रसार हो पाएगा. गौरतलब है कि देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी माना जाता है. देवघर में कई ऐसे मंदिर हैं जो काफी प्रख्यात हैं और यहां पर लाखों श्रद्धालु पूजा करने पहुंचते हैं.

