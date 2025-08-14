बालोद : छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम गब्दी में रहने वाली खिलेश्वरी देवांगन ने अपने मेहनत और लगन से आत्मनिर्भर बनी हैं.अब उनसे प्रेरित होकर कई महिलाओं ने भी घर से बाहर कदम निकालतर आत्मनिर्भर बनने की सोच पैदा की है. खिलेश्वरी के इस प्रयास के कारण उन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में विशेष आतिथ्य का विशेष निमंत्रण मिला है. इसके लिए वो बालोद से रवाना हो चुकी हैं. खिलेश्वरी ने अपनी मेहनत और सरकार की लखपति दीदी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है. खिलेश्वरी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने वाली हैं.





क्या है खिलेश्वरी की उपलब्धि : लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली खिलेश्वरी की ये उपलब्धि न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे बालोद जिले के लिए गर्व का विषय है. नई दिल्ली में 15 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में खिलेश्वरी का विशेष अतिथि के रूप में शामिल होना एक ऐतिहासिक क्षण है. जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम गब्दी की खिलेश्वरी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ अंतर्गत के तहत गठित जय संतोषी स्व-सहायता समूह की सदस्य हैं. जिनका परिवार कुछ समय पूर्व मुख्यतः कृषि मजदूरी पर निर्भर था. लेकिन खिलेश्वरी देवांगन की परिवार को आगे बढ़ाने की ललक ने उन्हें एक नया मुकाम दिया. खिलेश्वरी देवांगन ने जिला प्रशासन बालोद का आभार व्यक्त किया है.



महिलाओं को दिखा रही हैं जीने की राह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुर्गीपालन और किराना दुकान ने मेरे जीवन को बदला और आज मुझे दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का मौका मिल रहा है. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. प्रशासन के निरंतर सहयोग से ही यह संभव हो पाया है कि ग्रामीण महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनकर अपनी अलग पहचान बना पा रही हैं- खिलेश्वरी देवांगन, लखपति दीदी

आजिविका मिशन से जुड़कर दूसरी महिलाओं को किया प्रेरित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खिलेश्वरी कैसे बनीं आत्मनिर्भर ?: खिलेश्वरी ने बताया कि उन्होंने बिहान योजना के अंतर्गत मुर्गीपालन और किराना दुकान का संचालन शुरू किया. इसके जरिए उन्होंने ना केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि लाखों रुपए की वार्षिक आय अर्जित कर लखपति दीदी का खिताब हासिल किया. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़ने के बाद महिलाओं का संगठन तैयार करना औ वित्तीय साक्षरता सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति के रूप में चयनित होकर महिलाओं को वित्तीय साक्षरता देना उनका काम बन चुका है.

मुर्गीपालन करके संभाली परिवार की आर्थिक स्थिति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस काम के माध्यम से 02 करोड़ से अधिक की राशि क्षेत्र के समूहों को बैंक ऋण दिलाने में सहयोग रहा है. इस सेवा के लिए खिलेश्वरी को मासिक 6360 रूपए राशि मानदेय के रूप में मिला है.वहीं खेती कार्य के साथ-साथ मुर्गीपालन, मछलीपालन, किराना दुकान, फैन्सी स्टोर्स गतिविधि भी खिलेश्वरी देवांगन ने शुरु की है.

इस कार्य के लिए स्वयं के और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सीआईएफ की राशि का उपयोग कर मुर्गी शेड का निर्माण, मुर्गी पालन हेतु डिंकर, फ्रीडर की व्यवस्था के लिए किया गया. खिलेश्वरी को सभी गतिविधियों के माध्यम से कुल 04 लाख 60 हजार रूपए वार्षिक आय प्राप्त हुई है. कभी घर तक सीमित रहने वाली खिलेश्वरी देवांगन अपने दृढ़ इच्छाशक्ति एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना (बिहान) के सहयोग से आज ‘‘लखपति दीदी’’ के रूप में पहचान बना चुकी है . खिलेश्वरी क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनकर उभरी है.

