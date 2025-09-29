ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी की रामलीला; मुस्लिम समाज के लोग तैयार करते हैं पात्रों के पोशाक, पढ़िए 161 साल पुरानी परंपरा के पीछे की कहानी

कोरोना काल में 2 साल तक नहीं हुई रामलीला : रामलीला में आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए मथुरा प्रसाद और महेवा स्टेट के राजा ने अपनी जमीन मेला मैदान के पास उपलब्ध कराई. इसे लोग आज भी मेला मैदान चौराहा के नाम से जानते हैं. यही दशहरा मेला और रामलीला का आयोजन होता है. यहां दुकानदार दुकानें लगाते थे. इनसे मिलने वाले किराए से रामलीला की तैयारियां होती थीं. धीरे-धीरे यह परंपरा जिले की पहचान बन गई. कोरोना काल में 2 साल तक रामलीला नहीं हुई. इसके बाद फिर से कार्यक्रम होने लगा.

ब्रिटिश अफसर की पत्नी ने जताई थी रामलीला कराने की इच्छा : सन 1864 से पहले लखीमपुर खीरी में रामलीला नहीं होती थी. उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत के कलेक्टर मिस्टर वाटले की पत्नी सनातन धर्म में आस्था रखती थीं. उन्होंने अपने पति और सेठ मथुरा प्रसाद से रामलीला कराने की इच्छा जाहिर की. सेठ मथुरा प्रसाद और मिस्टर वाटले रामपुर गए थे. वहां उन्होंने रामलीला का भव्य आयोजन देखा. इसके बाद लखीमपुर खीरी में आयोजन की रूपरेखा तैयार की.

एक दौर में मुन्ने मियां रामलीला के पात्रों के पोशाक तैयार करते थे. अब बरकत अली रावण का 50 फीट ऊंचा पुतला बनाते हैं. जिले की यह रामलीला कई साल से लोगों के दिलों में भाईचारे का संचार करती चली आ रही है. हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम परिवार के लोगों ने आयोजन में अपना योगदान दिया.

लखीमपुर खीरी : गंगा-जमुनी तहजीब वाली जिले की रामलीला में मुस्लिम समाज के लोग पात्रों के पोशाक तैयार करते हैं. दशानन का बड़ा पुतला भी बनाते हैं. तीसरी पीढ़ी के लोग भी इसका निर्वहन कर रहे हैं. जिले में 161 साल से यह परंपरा चली आ रही है. सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट की ओर से 1864 में रामलीला की शुरुआत की गई थी. इस धार्मिक कार्यक्रम में मुस्लिम परिवारों की भागीदारी इसे और भी खास बना देती है. आइए जानते हैं इस रामलीला के इतिहास के बारे में.

मुन्ने मियां के भतीजों-पोतों ने संभाली जिम्मेदारी : रामलीला में मुस्लिम परिवार की भूमिका बेहद खास रही है. मुन्ने मियां वर्षों तक रामलीला में पात्रों की पोशाक तैयार करते रहे. उनके निधन के बाद यह जिम्मेदारी उनके भतीजों और पोतों ने संभाल ली. आज भी इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया जा रहा है. यही नहीं, मंच पर दिखाई देने वाली भव्यता और सजीवता में इन परिवारों की मेहनत झलकती है.

बरकत अली बनाते हैं दशानन का पुतला : साल 1990 से लखीमपुर के बरकत अली रामलीला में दशानन का विशाल पुतला बनाते चले आ रहे हैं. इससे पहले मुन्ने मियां बनाया करते थे.अब बरकत अली यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं. करीब 50 फीट ऊंचा पुतला तैयार करने में उन्हें और उनके परिवार को लगभग एक माह का समय लगता है. बरकत अली बताते हैं कि जितना सम्मान हमें हिंदू भाई देते हैं, उतना ही सम्मान हमें हर वर्ग से मिलता है. यही हमारी असली ताकत है. बरकत मूल रूप से पलिया के निवासी है. वह लखीमपुर के अलावा पलिया और गोला में भी रावण का पुतला तैयार करते हैं.

तीसरी पीढ़ी भी दे रही योगदान : मुन्ने मियां के वंशज आज भी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी तीसरी पीढ़ी इस कार्य से जुड़ चुकी है. पात्रों की पोशाकों से लेकर रावण-मेघनाथ के पुतलों तक, सब कुछ मुस्लिम परिवार के लोग ही तैयार करते हैं. सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट के प्रबंधक विपुल सेठ बताते हैं कि उनके बाबा के समय से शुरू हुई यह परंपरा आज भी उनके परिवार द्वारा निभाई जा रही है. ट्रस्ट न केवल रामलीला का आयोजन कराता बल्कि नगर पालिका के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेता है.ट्रस्ट खुद की रामलीला का खर्च उठाता है.

रामलीला से मजबूत हो रहा भाईचारा : विपुल सेठ बताते हैं कि जिले की यह रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इससे भाईचारा मजबूत होता है. हिंदू समाज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाता है जबकि मुस्लिम परिवार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी-तोड़ मेहनत करता है. हर साल होने वाले इस आयोजन को लेकर जितना उत्साह हिंदू समाज के लोगों में रहता है, उतना ही मुस्लिम समाज के लोग भी उत्साहित रहते हैं.

इस बार की रामलीला 22 सितंबर से चल रही है. बुधवार को रावण के पुतले का दहन होगा. इसी के साथ रामलीला का समापन हो जाएगा. हालांकि इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे.

