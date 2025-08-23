लखीमपुर खीरी : एंटी करप्शन टीम ने शनिवार को प्रादेशिक सहकारी खाद्य भंडारण निगम (पीसीएफ) के 2 कर्मचारिचों को 90 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई पीसीएफ के कार्यालय में छापा मारकर की गई. दोनों कर्मियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

लखीमपुर खीरी के ठेकेदार आनंद सिंह का करीब 40 लाख रुपये का खाद ढुलाई का बिल पीसीएफ कार्यालय से पास होना था. इसे पास करने के लिए पटल सहायक अनिल वर्मा और गोदाम कीपर हिमांशु शेखर ने उनसे 90 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की.

टीम ने इसकी जांच की. इसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद शनिवार की दोपहर टीम कार्यालय में पहुंची. दोनों कर्मियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया. जैसे ही दोनों कर्मियों ने रुपये अपने हाथ में पकड़े. टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. एंटी करप्शन की टीम के अनुसार रिश्वत में से अनिल वर्मा को 70 हजार रुपये जबकि हिमांशु को 20 हजार रुपये मिलने थे.

एंटी करप्शन की टीम दोनों कर्मियों को सदर कोतवाली लेकर पहुंची. दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया. इसके बाद टीम दोनों को लखनऊ लेकर चली गई. एंटी करप्शन ब्यूरो के सीओ टीपी वर्मा ने बताया कि टीम ने दोनों कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा. मामले की पूरी जांच की जाएगी. यदि इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

