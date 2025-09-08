ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में घर के अंदर घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों ने लाठियों से खदेड़ा

निघासन तहसील क्षेत्र के ग्रांट नंबर 12 गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत में ग्रामीण. वन विभाग को नहीं मिल रही लोकेशन.

घर के अंदर घुसे तेंदुए को खदेड़ते ग्रामीण.
घर के अंदर घुसे तेंदुए को खदेड़ते ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 7:48 AM IST

2 Min Read

लखीमपुर खीरी : निघासन तहसील क्षेत्र में इन दोनों जंगली जानवरों का आतंक फिर बढ़ गया है. बीते कई दिनों से कहीं बाघ तो कहीं तेंदुए की चहल कदमी से ग्रामीण दहशत में हैं. वन विभाग के कर्मचारी लगातार आतंकी जानवरों की तलाश के लिए गांव-गांव भटक रहे हैं, लेकिन खूंखार जानवरों की कोई लोकेशन वन विभाग ट्रैस नहीं कर पा रहा है.

बीते रविवार को तेंदुआ निघासन तहसील क्षेत्र के ग्रांट नंबर 12 गांव में एक घर के अंदर घुस गया. तेंदुए की घर में मौजूदगी सुनकर गांव में अफरा-तफरी मच गई. आननफानन ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए लाठी-डंडों से फटकार कर तेंदुए को खदेड़ा और वन विभाग सूचना दी. ग्रामीणों द्वारा तेंदुआ को भगाने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से तेंदुए की चहल कदमी गांव और खेतों के आसपास देखी जा रही है. जिससे लोगों में दहशत हैं. वन विभाग से गांव में सुरक्षा इंतजाम करने और तेंदुए को पकड़ने की मांग की गई है, लेकिन वन विभाग की टीम खूंखार जानवर की लोकेशन ट्रैस नहीं कर पा रहा है.



डीएफओ साउथ संजय बिश्वास ने बताया कि बारिश के चलते इन दिनों जंगल में पानी भरा है. इसी वजह से जंगली जानवर सूखे और आबादी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं. वन विभाग की टीम आबादी क्षेत्र में घुसे जंगली जानवरों की लोकेशन तलाश कर रही है. ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है. वन विभाग की तरफ से लगातार लोगों को सुरक्षित रहने के प्रति जागरूक किया जा रहा है. जल्द ही आबादी में घुसे जंगली जानवरों को पकड़ लिया जाएगा.

