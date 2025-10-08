ETV Bharat / state

घर के बाहर खेल रही 8 वर्षीय बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ; डेढ़ किमी दूर खून से लथपथ मिली, इलाज के दौरान मौत

लखीमपुर खीरी में दक्षिण खीरी वन प्रभाग के शारदानगर वन रेंज से जुड़े खंभार खेड़ा गांव की घटना.

लखीमपुर खीरी में तेंदुआ
लखीमपुर खीरी में तेंदुआ (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 8:36 AM IST

2 Min Read
लखीमपुर खीरी : दक्षिण खीरी वन प्रभाग के शारदानगर वन रेंज से जुड़े खंभार खेड़ा गांव में तेंदुए के हमले से आठ वर्षीय मासूम की जान चली गई. मासूम मंगलवार शाम घर के बाहर खेल रही थी, तभी तेंदुआ उसे दबोच ले गया. ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर तेंदुए का पीछा तो करीब डेढ़ किलोमीटर दूर वह बच्ची को छोड़ कर जंगल की ओर भाग गया. लहूलुहान हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ. (Video Credit : ETV Bharat)

खंभार खेड़ा गांव निवासी गुड्डू खां का घर खेत के किनारे स्थित है. मंगलवार शाम करीब 7 बजे गुड्डू खां की 8 वर्षीय पुत्री अनाया घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान गन्ने के खेत से निकलकर आया एक तेंदुआ बच्ची को दबोच कर खेतों की ओर ले जाने लगा. अनाया की चीख सुनकर परिजन और ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर दौड़े और शोर मचाने लगे. तेंदुआ करीब डेढ़ किलोमीटर तक बच्ची को घसीटता रहा. इसके बाद बच्ची को एक खेत में छोड़कर जंगल में भाग गया. ग्रामीणों को अनाया लहूलुहान हालत में मिली. उसके चेहरे और शरीर पर तेंदुए के पंजों के गहरे निशान थे.

घटना की सूचना मिलने पर महेवागंज चौकी प्रभारी रजनीश त्रिपाठी पुलिस बल के साथ पहुंचे. उन्होंने अपनी बाइक से घायल बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. दक्षिण खीरी वन प्रभाग के रेंजर अभय कुमार मल्ल ने बताया कि तेंदुआ बच्ची को घर से उठाकर ले गया था. हमारी टीम लगातार जंगल और आसपास के क्षेत्रों में कांबिंग कर रही है. जल्द ही तेंदुए को पकड़ा जाएगा.

