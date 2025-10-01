ETV Bharat / state

घर के बाहर खेल रही मासूम को उठा ले गया तेंदुआ, गन्ने के खेत में मिला क्षत-विक्षत शव

लखीमपुर खीरी फूलबेहड़ कोतवाली क्षेत्र के शारदा नगर वन रेंज के राजाराम पुरवा गांव में हुई दिल को झकझोर देने वाली घटना.

लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक.
लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read
लखीमपुर खीरी : शारदा नगर वन रेंज के राजाराम पुरवा गांव में घुसा तेंदुआ घर के बाहर खेल रही 8 साल की बच्ची को दबोच ले गया. काफी खोजबीन के बाद मासूम का क्षत-विक्षत शव गन्ने के एक खेत से बरामद हुआ. घटना के बाद से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश है. वहीं मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाबुझाकर शांत कराया और गांव के आसपास पिंजरे लगाने का आश्वासन दिया है.

लखीमपुर खीरी में तेंदुए की दहशत. (Video Credit : ETV Bharat)



राजाराम पुरवा गांव निवासी संतू की पत्नी सरोजनी ने बताया कि उनकी 8 वर्षीय पुत्री सोमवार शाम घर के बाहर अपनी सहेली के साथ खेल रही थी. इसी दौरान अचानक एक तेंदुआ आया और बच्ची को अपने जबड़ों में दबोच ले लिया. उसकी सहेली शोर मचाते हुए जान बचाकर भागी तो गांववाले लाठी डंडे लेकर तेंदुआ की तरफ दौड़े, लेकिन तेंदुआ गन्ने के खेतों में लापता हो गया. इसी दौरान ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो बच्ची का क्षत विक्षत शव गन्ने के एक खेत में मिला.




गांव की सीमा ने बताया कि जंगल किनारे बसे इस गांव में हमेशा जंगली जानवरों के हमले की दहशत बनी रहती है. सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं. वन विभाग के कर्मचारी कभी कभी इधर आते हैं, लेकिन जंगली जानवरों से सुरक्षा के बाबत कोई ठोस योजना किसी के पास नहीं है. शारदा नगर वन रेंज के रेंजर अजय कुमार मल्ल ने बताया कि बच्ची की मौत तेंदुए के हमले से हुई थी. कई दिनों से इस इलाके में तेंदुआ की मौजूदगी की सूचनाएं मिल रही थीं. वन विभाग की टीम इलाके में सर्च अभियान चला रही है. तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं.

यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक, वोट डालकर घर वापस जा रहे ग्रामीणों पर किया हमला, दो घायल - Leopard attack for villagers

यह भी पढ़ें : बहराइच में फिर से तेंदुए का आतंक; घर के बाहर बैठी बच्ची पर हमला कर मार डाला

