ETV Bharat / state

घर के बाहर खेल रही मासूम को उठा ले गया तेंदुआ, गन्ने के खेत में मिला क्षत-विक्षत शव

लखीमपुर खीरी : शारदा नगर वन रेंज के राजाराम पुरवा गांव में घुसा तेंदुआ घर के बाहर खेल रही 8 साल की बच्ची को दबोच ले गया. काफी खोजबीन के बाद मासूम का क्षत-विक्षत शव गन्ने के एक खेत से बरामद हुआ. घटना के बाद से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश है. वहीं मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाबुझाकर शांत कराया और गांव के आसपास पिंजरे लगाने का आश्वासन दिया है.

लखीमपुर खीरी में तेंदुए की दहशत. (Video Credit : ETV Bharat)





राजाराम पुरवा गांव निवासी संतू की पत्नी सरोजनी ने बताया कि उनकी 8 वर्षीय पुत्री सोमवार शाम घर के बाहर अपनी सहेली के साथ खेल रही थी. इसी दौरान अचानक एक तेंदुआ आया और बच्ची को अपने जबड़ों में दबोच ले लिया. उसकी सहेली शोर मचाते हुए जान बचाकर भागी तो गांववाले लाठी डंडे लेकर तेंदुआ की तरफ दौड़े, लेकिन तेंदुआ गन्ने के खेतों में लापता हो गया. इसी दौरान ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो बच्ची का क्षत विक्षत शव गन्ने के एक खेत में मिला.