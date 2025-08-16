लखीमपुर खीरी : दुधवा टाइगर रिज़र्व के बफर जोन इलाके में वन्यजीवों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. अब जंगल से निकलकर बाघ ग्रामीण इलाकों में दस्तक दे रहे हैं और आमजन व मवेशियों पर हमले कर रहे हैं. ताजी घटना परसपुर वन बीट की है. बीते शुक्रवार को खेत की रखवाली करने गए किसान को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.







बताया गया कि संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसपुर बीट निवासी किसान हरिश्चंद्र (53) बीते शुक्रवार शाम अपने खेत की रखवाली के लिए गए थे. देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. परिजन और ग्रामीण पूरी रात हरिश्चंद्र की तलाश करते रहे, लेकिन कहीं पता नहीं चला. शनिवार सुबह पुलिस, वन विभाग और ग्रामीणों की संयुक्त खोजबीन के दौरान हरिश्चंद्र का शव गन्ने के खेत में बरामद हुआ. शव क्षत विक्षत अवस्था में था. आशंका जताई जा रही है कि किसान को बाघ ने अपना शिकार बनाया है.

वन विभाग के खिलाफ भड़के ग्रामीण : किसान हरिश्चंद्र की मौत बाघ के हमले से होने की बात पता चलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया. मौके पर पहुंचे संपूर्णा नगर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार और पलिया वन क्षेत्राधिकारी विनय कुमार ने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को शांत कराया. वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया है कि जल्द बाघ को पकड़ा जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा.





दो बेटियों के सिर से उठा पिता का साया : हरिश्चंद्र की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. हरिश्चंद्र की दो बेटियां हैं, जिनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है. हरिश्चंद्र के मौत के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है. हर कोई परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहा है. पलिया वन क्षेत्राधिकारी विनय कुमार ने बताया है कि मृतक के परिजनों को ₹10000 की आर्थिक सहायता दी गई है. बाघ को पकड़ने की तैयारी की जा रही है.

