लखीमपुर खीरी/इटावा/मेरठ : बिहार में पीएम मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में सूबे के कई जिलों में भाजपाइयों ने विरोध-प्रदर्शन किया. लखीमपुर खीरी में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की. कुर्सियों को पटक-पटक कर तोड़ दिया. पोस्टर पर डंडे और पत्थर मारे.सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदि के पोस्टर फाड़ दिए. कार्यालय पर टमाटर भी फेंके. वहीं इटावा में हुए पथराव में सदर विधायक भी घायल हो गईं. मेरठ में भारतीय मतदाता संघ के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की.
पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी से जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में उबाल है. सोमवार को लखीमपुर खीरी की भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शहर के विलोबी हॉल में जुटीं. इसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर निकल पड़ीं. रास्ते में कांग्रेस पार्टी कार्यालय देखकर वह वहीं रुक गईं. पहले सड़क पर नारेबाजी. इसके बाद एकजुट होकर कांग्रेस कार्यालय के अंदर पहुंच गईं.
कांग्रेस कार्यालय पर लहराया भाजपा का झंडा : महिला कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां उठाकर पटकनी शुरू कर दी. गांधी परिवार के नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पोस्टर और तस्वीरें फाड़ दीं. कार्यालय में टमाटर भी फेंके. कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकते रहे, लेकिन वे नहीं मानीं. भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. कांग्रेस के कार्यालय के बाहर छज्जे पर खड़े होकर भाजपा का झंडा भी लहराया.
'विरोध करने की एक गरिमा होनी चाहिए' : भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री रश्मि गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां पर की गई टिप्पणी केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है. बिहार में कांग्रेस की सभा हुई थी. उसमें राहुल गांधी मौजूद थे. सभा में पीएम मोदी पर बयानबाजी की गई. उनकी मां के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया. राहुल गांधी ने इसका कोई विरोध नहीं किया. कोई कार्रवाई भी नहीं की. राहुल दूसरी पार्टी में हैं, मोदी दूसरी पार्टी में हैं. विरोध करने की भी एक गरिमा होनी चाहिए. इससे महिला कार्यकर्ताओं में आक्रोश है.
भाजपा जिलाध्यक्ष बोले- कार्यकर्ताओं ने नहीं की तोड़फोड़ : महिला मोर्चा की एक कार्यकर्ता ने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमारी पार्टी इतना सम्मान करती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर पूरे देश की करोड़ों महिलाओं की भावनाओं को ठेंस पहुंचाई गई है. आक्रोशित होकर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंचीं थीं. विरोध दर्ज कराया. तोड़फोड़ में भाजपा का कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता शामिल नहीं था.
इटावा में पथराव, सदर विधायक सरिता भदौरिया को लगी ईंट : इटावा में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान कांग्रेसियों और अराजक तत्वों ने मिलकर पथराव कर दिया. एक ईंट सदर विधायक सरिता भदौरिया के कंधे पर जाकर लग गई. भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता व शिवमहेश दुबे ने भाजपा विधायक का बचाव किया. वहीं घटना के बाद भाजपाइयों ने विरोध-प्रदर्शन किया. विधायक समेत अन्य लोग धरने पर बैठ गए. एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम सदर और एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
जिला प्रशासन ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, पल्लव दुबे सहित करीब 12 कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया. इसके बाद भाजपाइयों का गुस्सा शांत हुआ. विधायक ने बताया कि मेरे कंधे पर ईंट लगी, सिर में भी चोट आई है. जिलाध्यक्ष को भी ईंट लगी थी.
मेरठ में भारतीय मतदाता संघ के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन : मेरठ में भारतीय मतदाता संघ के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राहुल गांधी के विरुद्ध प्रदर्शन किया. बारिश के बावजूद चौधरी चरण सिंह पार्क में पहुंचकर नारेबाजी की. मतदाता संघ के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश फौजी के नेतृत्व में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की. चौराहे पर पुतला दहन का प्रयास किया. पुलिस कर्मियों ने पुतला छीन लिया. नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए. कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
पीलीभीत में खराब सड़क से दुश्वारी, ग्रामीणों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन : पीलीभीत में भारी बारिश के कारण शहर की स्थिति खराब हो गई है. कई दिनों से जलभराव के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके विरोध में लोगों ने रोड पर जाम लगाकर नारेबाजी की. नगर पालिका के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. इसके बाद राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे. दोनों अधिकारी पैदल ही पानी के बीच से होकर गलियों में जलभराव का निरीक्षण करते नजर आए. स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनकर मंत्री नाराज हुए और कहा कि पूरा शहर डूब गया है, ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई. उन्होंने कहा कि नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी (ईओ) पर सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी.
