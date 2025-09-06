ETV Bharat / state

बाढ़ पीड़ितों से भरी नाव शारदा नदी में पलटी; पिता-पुत्री लापता, राहत सामग्री लेने जा रहे थे सभी

खीरी थाना क्षेत्र के गांव नवापुर घाट के पास शनिवार सुबह करीब 9 बजे हुई दुर्घटना. पुल के टूटे हिस्से से टकरा गई थी नाव.

शारदा नदी में नाव डूबने के बाद परेशान ग्रामीण.
शारदा नदी में नाव डूबने के बाद तट पर मौजूद ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : September 6, 2025 at 12:35 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 1:24 PM IST

3 Min Read

लखीमपुर खीरी : शारदा नदी ने लखीमपुर खीरी क्षेत्र में रौद्र रूप धारण किया हुआ है. खीरी थाना क्षेत्र के गांव नवापुर घाट के पास शनिवार सुबह करीब 9 बजे राहत सामग्री लेने जा रहे ग्रामीणों की नाव शारदा नदी में पलट गई. नाव डूबने की खबर मिलने पर आसपास के ग्रामीण दौड़ कर पहुंचे और डूब रहे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन पिता-पुत्री का पता नहीं चल सका है. वहीं नाव से दुर्घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह, एसपी संकल्प शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लापता लोगों की तलाश शुरू कराई.

लखीमपुर खीरी में शारदा का कहर. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश से यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है. लखीमपुर खीरी जिले की पांच तहसीलें गोला, पलिया, निघासन, धौरहरा और सदर बाढ़ की चपेट में हैं. कई गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं. ग्रामीण सड़कों के किनारे और ऊंचे स्थानों पर डेरा डाले हुए हैं. लोगों के सामने खाने-पीने की चीजों का भी संकट हैं. ऐसे में लोग नाव से सफर करके दूसरे गांवों और सरकारी के राहत शिविरों से सामग्री ला कर जीवन यापन कर रहे हैं.

बताया जा रहा कि शनिवार सुबह सदर तहसील के नकहा ब्लॉक के नौव्वापुर गांव के बाढ़ पीड़ित नाव पर सवार होकर बाढ़ राहत सामग्री लेने के लिए निकले थे. नाव में करीब 20 लोग सवार थे. नदी के बीच ग्रामीणों से भरी नाव अधूरे पड़े पुल के पिलर से टकरा गई और पलट गई. नाव पलटने से सभी लोग डूबने लगे. यह देख नदी किनारे मौजूद लोगों ने किसी तरह डूब रहे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन नदी के बहाव में नौव्वापुर निवासी कैलाश और उसकी पुत्री सीमा बह गई. ग्रामीणों की तलाश के बावजूद दोनों का पता नहीं चल सका. अब एनडीआरएफ की टीम लापता पिता-पुत्री की तलाश कर रही है.

एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि शारदा नदी में नाव पलटने की सूचना पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है. हादसा नदीं के बीच टूटे हुए पुल के पिलर की वजह से हुआ था. ग्रामीण राहत सामग्री लेने जा रहे थे. दो लोगों के लापता होने की सूचना है. गोताखोरों की मदद से नदी में उनकी तलाश कराई जा रही है. ग्रामीणों को राहत सामग्री व अन्य मदद पहुंचाई जाएगी.

पांच साल पहले 5 लोगों की गई थी जान : ग्रामीण दीप कमल ने बताया है कि बीते वर्ष भी पलटी थी, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की सतर्कता के कारण सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था. पांच साल पहले इसी टूटे हुए पल के कारण हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बावजूद अधूरे पुल का समाधान नहीं किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : यूपी में बाढ़: कानपुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार, 10 गांवों में बाढ़, मथुरा में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुसा पानी, फर्रुखाबाद में 229 स्कूल बंद

यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी में देखते-देखते शारदा नदी में समा गया शिव मंदिर; बाढ़ के कहर से ग्रामीणों में दहशत

Last Updated : September 6, 2025 at 1:24 PM IST

