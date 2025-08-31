उत्तरकाशी: स्यानाचट्टी कस्बे में एक बार फिर झील बनने से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. क्षेत्र में लगाता हो रही बारिश के कारण एक बार कस्बे में झील बनने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है. वहीं यमुना पर बना पुल पर पेड़ आकर फंस गए हैं, जिससे नदी का पानी अब पुल के ऊपर से बह रहा है. जिस कारण लोगों में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है. वहीं जिलाधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं.

पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव स्यानाचट्टी में हालात चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. यहां बनी झील के बाद अब यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर लोगों को डरा रहा है. स्थिति यह है कि यमुनोत्री हाईवे पर बना मोटर पुल यमुना के ऊपर से पानी निकल रहा है. नदी किनारे बने होटल कई दिन से आधे पानी में डूबे हैं. वहीं रविवार को एक बार वह फिर होटल, आवासीय भवनों में लोगों के घरों में पानी घुस गया. जिससे लोग दहशत में आ गये.

स्थानीय लोग शैलेंद्र सिंह राणा, नवदीप रावत ने बताया कि रातभर हुई भारी बारिश के कारण स्यानाचट्टी क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया है. नदी का तेज बहाव अब स्यानाचट्टी कस्बे के लिए बड़ा खतरा बनाता जा रहा है. यमुना का बहाव इतना तेज है कि मोटर ब्रिज पर पेड़ आकर फंस गए हैं और नदी का पानी अब पुल के ऊपर से बह रहा है. स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि यमुना नदी का पानी कालन्दी होटल की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया है और अब पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है. जिससे लोग एक बार फिर से दहशत में आ गये हैं. वहीं झील बनने पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य मौके के लिए रवाना हो गए हैं.

नदी के चैनलाइजेशन के लिए विभाग की तीन मशीनें लगातार काम कर रही हैं, ताकि नदी के प्रवाह को सामान्य किया जा सके और पुल पर खतरा कम हो. लेकिन लगातार बारिश के कारण कुपड़ा गाड़ में मलबा आने से झील दोबार बन रही है. जिससे समस्या आ रही है, जल्द ही झील को खोल दिया जाएगा.

राकेश बिजल्वाण, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग

स्यानाचट्टी में यमुना नदी में बनी झील की समस्या नई नहीं है. यह समस्या धराली आपदा से भी पहले 28 जून को कुपड़ा गाड़ के उफान पर आने के साथ आए मलबे के कारण उत्पन्न हुई थी. जो बीते 21 अगस्त को तब गंभीर हो गई. जब दोबारा उफान पर आए कुपड़ा गाड़ के साथ आए मलबे में नदी का प्रवाह अवरुद्ध कर दिया. हालांकि इससे एक दिन बाद ही नदी के उफान पर आने से झील खाली हो गई थी, लेकिन 24 अगस्त से नदी का जलस्तर घट बढ़ रहा है. इससे स्यानाचट्टी के लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है.

पढ़ें-