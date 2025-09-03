ETV Bharat / state

काम में कोताही बरतने और महिला अधिकारी से दुर्व्यवहार करने के आरोप में लाहौल स्पीति बिजली बोर्ड का अधिशासी अभियंता सस्पेंड.

बिजली बोर्ड का अधिशाषी अभियंता सस्पेंड
बिजली बोर्ड का अधिशाषी अभियंता सस्पेंड (Concept Image)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 3:53 PM IST

लाहौल स्पीति: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता को ड्यूटी में कोताही बरतने पर सस्पेंड किया गया है. बिजली बोर्ड का मुख्य अधिकारी बिना किसी सूचना के पिछले 30 दिनों से अवकाश पर थे. बिना सूचना छुट्टी जाने और ड्यूटी में कोताही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है. बिजली बोर्ड ने पत्र जारी कर अधिशाषी अभियंता विजय कुमार ठाकुर को आदेश न मानने और महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में सस्पेंड किया है.

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जारी पत्र में आरोप है कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बरसात के दौरान भारी आपदा के समय बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता विजय कुमार ठाकुर बिना सूचना दिए लाहौल स्पीति में पिछले काफी समय से बिजली संबंधित दिक्कतों का सामना लोगों को झेलना पड़ रहा है. आपदा के दौरान लाहौल के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होती रही, जिसे दुरुस्त करने में भी प्रशासन को बार-बार दिक्कतों से जूझना पड़ा है.

लाहौल स्पीति के बिजली बोर्ड का अधिशाषी अभियंता सस्पेंड
लाहौल स्पीति के बिजली बोर्ड का अधिशाषी अभियंता सस्पेंड (Order Copy)

इतना ही नहीं लाहौल के क्षेत्रीय अस्पताल में भी बिजली संबंधित समस्याओं से मरीज बेहाल रहे हैं. जिससे विभाग के अधिकारी की लापरवाही भी यहां उजागर हुई है. जानकारी के मुताबिक जिला लाहौल स्पीति में आपदा की स्थिति को देखते हुए उक्त अधिकारी को वापस बुलाया गया था और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी प्रशासन द्वारा दिया गया.

बताया जा रहा है कि अधिशाषी अभियंता विजय कुमार ठाकुर ने जिला में लौटने के बजाए मनाली से ही ड्यूटी ज्वाइन की, जबकि मनाली कोकसर वाया रोहतांग मार्ग 30 अगस्त को खुल गया था. वहीं, जब अधिशाषी अभियंता को जब एक सितंबर को केलांग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए. लेकिन इंजीनियर विजय कुमार ठाकुर ने केलांग जाना जरूरी नहीं समझा और अपनी मर्जी से ही मनाली में बैठा रहा. जिस पर विभाग ने उन्हें निलंबन पत्र हाथ में थमा दिया है.

इतना ही नहीं मंगलवार दो सितंबर को भी अधिकारी अपनी मनमर्जी से मनाली में आपदा का बहाना करके बैठा रहा. जबकि अन्य विभागों के अधिकारी केलांग में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंच गए. बावजूद जब मंगलवार दो सितंबर को अधिशाषी अभियंता को बुलाया गया तो उसने ने आने से मना ही कर दिया. जिसके चलते बिजली बोर्ड ने अधिकारी को सस्पेंड करके अब जांच भी बिठा दी है.

