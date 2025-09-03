ETV Bharat / state

अब विमान से लाहौल से दिल्ली तक पहुंचेगी ब्रोकली और अन्य सब्जियां, लेकिन... - LAHAUL SPITI VEGETABLES

हिमाचल में भारी बारिश से किसानों की सब्जियां हो रही खराब. लाहौल जिला प्रशासन की नई पहल से किसानों की परेशानी होगी दूर.

Kullu Lahaul Spiti Vegetables
विमान से लाहौल से दिल्ली तक पहुंचेगी ब्रोकली और अन्य सब्जियां (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 7:55 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 8:17 PM IST

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में कुदरत का कहर जारी है. जिला लाहौल स्पीति में भी लगातार हो रही भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से घाटी में जनजीवन अस्त-व्यस्त है. भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़कें बाधित होने के कारण स्थानीय किसानों को अपनी एक्जोटिक सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने में काफी कठिनाई हो रही है. किसानों को भारी नुकसान हो रहा है. किसानों की परेशानी को देखते हुए लाहौल जिला प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की है. नई पहल से घाटी के किसानों को काफी राहत मिलने वाली है.

कार्गो फ्लाइट से दिल्ली और अन्य बड़े बाजारों तक पहुंचाए जाएंगे उत्पाद

बरसात के मौसम में सब्जियां खराब होने से किसान काफी परेशान हो रहे थे. ऐसे में खराब मौसम में किसानों की समस्या के समाधान के लिए जिला उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष किरण भड़ाना ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों से विशेष बातचीत की. अब किसानों की ब्रोकली, आइसबर्ग और लिलियम फूल जैसे उत्पादों को कार्गो फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली सहित अन्य बड़े बाजारों तक पहुंचाए जाएंगे. हालांकि, किराए का खर्च किसानों को स्वयं वहन करना होगा.

रोजाना 1-1.5 टन सब्जियां विमान से भेजने की व्यवस्था

लाहौल स्पीति जिला उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि, "भारी मानसून के कारण मुख्य मार्ग बाधित होने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था. ऐसे में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 टन सब्जियों को लेह हवाई अड्डे से कार्गो फ्लाइट के जरिए भेजने की व्यवस्था की गई है. घाटी के सभी किसान अपने उत्पाद (ब्रोकली आदि) जिला प्रशासन और सहायक पंजीयक सहकारी सभाओं से संपर्क कर भिजवा सकते हैं. जिला प्रशासन किसानों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उनके उत्पाद समय पर बाजार तक पहुच सकें और व्यापार को बढ़ावा मिले."

सब्जियों के परिवहन के लिए संबंधित अधिकारियों से कर सकते हैं संपर्क

जिला उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन किसानों और आम जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सजग है. आवश्यकता के अनुसार अन्य मुद्दों का भी जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा. उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि किसान संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर अपनी सब्जियों के परिवहन की सुविधा का लाभ उठाएं. उन्होंने खराब मौसम को देखते हुए किसानों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है.

