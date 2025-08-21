भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले की लेडी टीचर मनीषा का अंतिम संस्कार सुबह 8 बजे उनके गांव ढाणी लक्ष्मण में किया गया. मनीषा के भाई ने मुखाग्नि दी. मनीषा का शव दिल्ली एम्स में पोस्टमॉर्टम के बाद बुधवार रात को भिवानी सिविल अस्पताल लाया गया था. आज सुबह वहां से शव को गांव ले जाया गया. जहां सैकड़ों लोगों ने मनीषा का अंतिम विदाई दी. इस दौरान भारी पुलिस बल भी ग्रामीणों के साथ रहा. मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद प्रशासन ने गांव के सभी रास्तों को खुलवा दिया है. जिन्हें ग्रामीणों ने बंद कर प्रदर्शन किया था.

किसान नेता चढूनी ने की मुकदमे रद्द करने का मांग: इस मौके पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि ये बड़ी दुखदायी घटना रही. इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए समाज वा सरकार को ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता को पुलिस व अस्पताल की कार्रवाई पर शक था. अब सीबीआई जांच व एम्स से दोबारा मेडिकल सैंपल लिए जाने से लोग संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान अब तक जो भी गिरफ्तारियां या मुकदमे हुए हैं, उन्हे वापिस लिए जाना चाहिए. क्योंकि आंदोलन समाप्त हो चुका है.

भिवानी में मनीषा का अंतिम संस्कार, जानें किसान नेता ने क्या कहा (Etv Bharat)

सीबीआई करेगी मनीषा मौत का पर्दाफाश! वहीं लोहारू एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि हजारों की संख्या में लोगों ने बेटी मनीषा को अंतिम विदाई दी है. शुरूआती जांच में एजेंसियों को कोई दिशा नहीं मिल रही थी. धीरे-धीरे जब क्लयू मिले, तो पुलिस के प्रयास से कई बिंदु सामने आए. हो सकता है ये आत्महत्या हो, अब इस मामले की सीबीआई जांच करेगी. राज्य सरकार ने भी जनभावनाओं के अनुरूप उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए मृतिका के शव का एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाया है.

परिवार की दो मांगों पर बनी सहमति: मनीषा के परिजनों ने सरकार के सामने दो मांगें रखी थीं. पहली, केस की जांच CBI से कराई जाए और दूसरी, पोस्टमॉर्टम दिल्ली एम्स में हो. सरकार ने दोनों मांगें मान लीं. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि केस अब CBI को सौंपा जा रहा है और निष्पक्ष जांच की जाएगी.

परिवार हुआ राजी, धरना समाप्त: सरकार की सहमति के बाद मनीषा के परिवार के तीन सदस्य पुलिस एस्कॉर्ट में दिल्ली एम्स गए. पोस्टमॉर्टम के बाद जब शव वापस आया, तब मनीषा के दादा रामकिशन ने धरना स्थल पर ऐलान किया कि अब अंतिम संस्कार किया जाएगा. किसान नेता सुरेश कोथ ने बताया कि सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा. इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया.

गांव में पहले मचा था विरोध, फिर बनी नई संघर्ष कमेटी: 13 अगस्त को मनीषा का शव मिलने के बाद से परिजन और ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे. सोमवार रात प्रशासन ने पिता को अंतिम संस्कार के लिए मनाया, लेकिन जब यह बात ग्रामीणों को पता चली तो वे भड़क उठे और गांव में अंतिम संस्कार न होने देने का ऐलान कर दिया. इसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा. बुधवार को गांव में नई संघर्ष कमेटी बनाई गई थी, लेकिन शाम को परिवार के मान जाने पर मोर्चा खत्म कर दिया गया.

पुलिस हाईअलर्ट पर, इंटरनेट सेवा बंद: स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. गांव से 5 किलोमीटर दूर दंगा रोकू वाहन, रैपिड एक्शन फोर्स और तीन जिलों की पुलिस लगाई गई. गांव के चारों ओर नाकाबंदी कर दी गई थी और ग्रामीणों द्वारा बंद किए गए रास्तों को जेसीबी से खुलवाया गया. भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 19 अगस्त सुबह 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं.

महिला आयोग और विधायक भी पहुंचे धरना स्थल: बुधवार को हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया भिवानी पहुंचीं. उन्होंने गांव के सरपंच और कमेटी से बात की और परिवार को फोन पर आश्वासन दिया. इसके बाद जुलाना से विधायक विनेश फोगाट भी धरना स्थल पहुंचीं. उन्होंने कहा कि मनीषा को न्याय दिलाने की लड़ाई में वे परिवार के साथ हैं.

ये भी पढ़ें- भिवानी की टीचर मनीषा की डेथ मिस्ट्री कब सुलझेगी ?, क्या CBI ढूंढ निकालेगी पूरा सच ? - BHIWANI MANISHA DEATH CASE

ये भी पढ़ें : भिवानी की टीचर मनीषा मौत केस में रोहतक रेंज के IG का बड़ा खुलासा, A टू Z बता डाली पूरी सच्चाई

ये भी पढ़ें : भिवानी की टीचर मनीषा को किसने मारा ?, हरियाणा में कैसे फूटी जनाक्रोश की चिंगारी ?, "जस्टिस फॉर मनीषा" की क्यों हो रही डिमांड ?

ये भी पढ़ें : करनाल में भिवानी मनीषा केस जैसा मामला, इंद्री में झाड़ियों से मिली नाबालिग लड़की की लाश, सिर पर मिले चोट के निशान