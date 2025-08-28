ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता नईमुद्दीन गुड्डू लाडपुरा प्रधान पद से फिर निलंबित, 6 दिन पहले हाइकोर्ट के आदेश पर किया था जॉइन - CONGRESS LEADER NAEEMUDDIN GUDDU

कांग्रेस पार्टी से तीन बार विधायक का चुनाव लड़ चुके नईमुद्दीन गुड्डू को एक बार फिर प्रधान पद से निलंबित कर दिया है.

लाडपुरा प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू फिर निलंबित
लाडपुरा प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू फिर निलंबित (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025 at 6:42 PM IST

3 Min Read

कोटा : लाडपुरा प्रधान और कांग्रेस पार्टी से तीन बार विधायक का चुनाव लड़ चुके नईमुद्दीन गुड्डू को एक बार फिर प्रधान पद से निलंबित कर दिया है. वह इस पद पर कार्यभार संभालने के 6 दिन बाद फिर निलंबित हुए. यह कार्यभार हाईकोर्ट के निर्देश पर संभलाया गया था. जिस पर उन्होंने 22 अगस्त को ही ज्वाइन किया था. नया आदेश भी पंचायत राज विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह ने जारी किया है. गुरुवार दोपहर जारी हुए आदेश में जांच में नईमुद्दीन गुड्डू को दोषी माना गया है.

इसके तहत ही पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत उनको निलंबित कर दिया है. इस नियम में वह किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे. नईमुद्दीन गुड्डू और उनका परिवार बीते चार बार से लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका है. उन्हें कांग्रेस ने लगातार चार बार साल 2008, 2013 और 2023 में प्रत्याशी बनाया था, जबकि वर्ष 2018 में उनकी पत्नी गुलनाज गुड्डू को टिकट दिया गया था.

इसे भी पढ़ें: कोटा के लाडपुरा पंचायत समिति प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू निलंबित, विधानसभा चुनााव में रह चुके कांग्रेस के प्रत्याशी

हाईकोर्ट के आदेश से ज्वाइन, लेकिन फिर निलंबन : नईमुद्दीन गुड्डू ने 22 अगस्त को ही ज्वाइन किया था. इसको लेकर यह लोग कलेक्ट्रेट सर्किल पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित हुए थे. जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी मौके पर पहुंचे थे. पहले इन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद पैदल ही जुलूस के रूप में लाडपुरा पंचायत समिति पहुंचे थे. जहां पर नईमुद्दीन गुड्डू का स्वागत सभी लोगों ने किया. इस दौरान नईमुद्दीन गुड्डू ने संविधान को हाथ में लेकर बताया था कि यह सच्चाई की जीत है लोकतंत्र की जीत है.

पहले 28 फरवरी को किए गए थे निलंबित : नईमुद्दीन गुड्डू को लाडपुरा प्रधान पद से राज्य सरकार ने पहले 28 फरवरी को निलंबित कर दिया गया था. इस आदेश में बताया गया था कि उन पर पंचायत समिति की 12 ग्राम पंचायतों में सफाई के ठेके की अनियमितता का आरोप था. जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है. हालांकि इस पर वह हाईकोर्ट का स्टे ले आए थे. इसके बाद हाईकोर्ट ने भी उन्हें ज्वाइन करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन वह ज्वाइन नहीं कर पाए थे. इसको नईमुद्दीन गुड्डू ने लोकतंत्र की हत्या बताया था. लगातार 6 महीने निलंबित रहने के बाद नईमुद्दीन गुड्डू के मामले में हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अगस्त के दूसरे सप्ताह में उनके जॉइनिंग करने के आदेश जारी हो गए थे.

कोटा : लाडपुरा प्रधान और कांग्रेस पार्टी से तीन बार विधायक का चुनाव लड़ चुके नईमुद्दीन गुड्डू को एक बार फिर प्रधान पद से निलंबित कर दिया है. वह इस पद पर कार्यभार संभालने के 6 दिन बाद फिर निलंबित हुए. यह कार्यभार हाईकोर्ट के निर्देश पर संभलाया गया था. जिस पर उन्होंने 22 अगस्त को ही ज्वाइन किया था. नया आदेश भी पंचायत राज विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह ने जारी किया है. गुरुवार दोपहर जारी हुए आदेश में जांच में नईमुद्दीन गुड्डू को दोषी माना गया है.

इसके तहत ही पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत उनको निलंबित कर दिया है. इस नियम में वह किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे. नईमुद्दीन गुड्डू और उनका परिवार बीते चार बार से लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका है. उन्हें कांग्रेस ने लगातार चार बार साल 2008, 2013 और 2023 में प्रत्याशी बनाया था, जबकि वर्ष 2018 में उनकी पत्नी गुलनाज गुड्डू को टिकट दिया गया था.

इसे भी पढ़ें: कोटा के लाडपुरा पंचायत समिति प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू निलंबित, विधानसभा चुनााव में रह चुके कांग्रेस के प्रत्याशी

हाईकोर्ट के आदेश से ज्वाइन, लेकिन फिर निलंबन : नईमुद्दीन गुड्डू ने 22 अगस्त को ही ज्वाइन किया था. इसको लेकर यह लोग कलेक्ट्रेट सर्किल पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित हुए थे. जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी मौके पर पहुंचे थे. पहले इन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद पैदल ही जुलूस के रूप में लाडपुरा पंचायत समिति पहुंचे थे. जहां पर नईमुद्दीन गुड्डू का स्वागत सभी लोगों ने किया. इस दौरान नईमुद्दीन गुड्डू ने संविधान को हाथ में लेकर बताया था कि यह सच्चाई की जीत है लोकतंत्र की जीत है.

पहले 28 फरवरी को किए गए थे निलंबित : नईमुद्दीन गुड्डू को लाडपुरा प्रधान पद से राज्य सरकार ने पहले 28 फरवरी को निलंबित कर दिया गया था. इस आदेश में बताया गया था कि उन पर पंचायत समिति की 12 ग्राम पंचायतों में सफाई के ठेके की अनियमितता का आरोप था. जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है. हालांकि इस पर वह हाईकोर्ट का स्टे ले आए थे. इसके बाद हाईकोर्ट ने भी उन्हें ज्वाइन करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन वह ज्वाइन नहीं कर पाए थे. इसको नईमुद्दीन गुड्डू ने लोकतंत्र की हत्या बताया था. लगातार 6 महीने निलंबित रहने के बाद नईमुद्दीन गुड्डू के मामले में हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अगस्त के दूसरे सप्ताह में उनके जॉइनिंग करने के आदेश जारी हो गए थे.

For All Latest Updates

TAGGED:

नईमुद्दीन गुड्डू निलंबनLADPURA PRADHAN NAIMUDDIN GUDDUलाडपुरा प्रधान निलंबितHIGH COURT ORDER ON PRADHANCONGRESS LEADER NAEEMUDDIN GUDDU

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

IIT जोधपुर ने बनाया चैट जीपीटी जैसा लैंग्वेज AI मॉडल, 13 भाषा पढ़ने में होगी आसानी

MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट अब हो सकता है 9 सितंबर के बाद

भारत–जापान ने दो वर्षों में किए 170 MoU, 13 अरब डॉलर का वादा

चीन-अमेरिका कहानी लिख रहे, भारत लिखने दे रहा...जानिए पूरा सच!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.