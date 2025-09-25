ETV Bharat / state

हरियाणा में "लाडो लक्ष्मी योजना" का जिलेवार शुभारंभ, स्कीम का बढ़ सकता है दायरा, इन महिलाओं को भी मिलेगा लाभ

'रेवड़ियां' वाले बयान पर बोला हमला: विपक्ष द्वारा "लाडो लक्ष्मी योजना" को 'रेवड़ी संस्कृति' बताने पर सांसद ने कटाक्ष करते हुए कहा, "अगर महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना भी इनको मुफ्त की रेवड़ी लगती है, तो फिर भगवान ही उनका भला करें. यह योजना महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता देने की दिशा में एक ठोस कदम है.

बढ़ाया जाएगा स्कीम का दायरा: चरखी दादरी में योजना के शुभारंभ के बाद सांसद धर्मबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि, "फिलहाल यह योजना एक लाख रुपये वार्षिक आय वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई है, लेकिन आने वाले समय में दायरा बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक की आय वाली महिलाओं को भी योजना में शामिल किया जाएगा. यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाने वाली पहल है. इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रति माह 2100 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है."

चरखी दादरी/ नूंह: हरियाणा में आज जिलेवार "लाडो लक्ष्मी योजना" का शुभारंभ किया गया. दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर दादरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह पहुंचे. वहीं, नूंह में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने योजना का शुभारंभ किया.

उमड़ी महिलाओं की भीड़: दादरी लघु सचिवालय में आयोजित इस कार्यक्रम में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए भारी भीड़ देखी गई. बड़ी संख्या में महिलाएं योजना का लाभ उठाने के लिए पहुंची, जिससे कार्यक्रम स्थल पर खासा उत्साह देखने को मिला. इस दौरान सांसद धर्मबीर सिंह ने जिले के सात नए उप-स्वास्थ्य केंद्रों का भी शिलान्यास किया. साथ ही सांसद ने कहा कि, "केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंच रहा है, जिससे जनता का सरकार पर भरोसा और मजबूत हुआ है."

नूंह पहुंची राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा: राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने नूंह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि, "दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. इस योजना के तहत एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह का सम्मान भत्ता मिलेगा."

नूंह में योजना का शुभारंभ (ETV Bharat)

महिलाओं से की खास अपील: सांसद रेखा शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'सबका साथ-सबका विकास' की नीति पर कार्य कर रहे हैं, और उसी दिशा में हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार भी सभी वर्गों को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं लागू कर रही है. मेरी महिलाओं से अपील है कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं, बचत को आदत बनाएं और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें."

स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास: कार्यक्रम के दौरान सांसद ने स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर का निरीक्षण किया और महिलाओं से संवाद किया. इसके अलावा उन्होंने 16 स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जो जिले के विभिन्न गांवों में शुरू की जाएंगी.

