भरतपुर: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है. घर-घर में लड्डू गोपाल का श्रृंगार, झूला सजाना और आधी रात को जन्म आरती के साथ अभिषेक करना इस पर्व की विशेष परंपरा है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भक्त यदि विधि-विधान से पूजन करें, तो घर में सुख-शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है. आइए जानते हैं जन्माष्टमी के दिन कैसे करें लड्डू गोपाल का श्रृंगार और पूजा...
लड्डू गोपाल का श्रृंगार जन्माष्टमी की तैयारियों का सबसे अहम हिस्सा है. इस दिन लड्डू गोपाल के श्रृंगार और पूजा के लिए पंडित प्रेमी शर्मा ने सिलसिलेवार तरीका बताया है.
- अभिषेक: जन्माष्टमी की पूजा से पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं. पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी शामिल है. इसके बाद स्वच्छ जल या गंगाजल से धोकर मुलायम कपड़े से पोंछ लें.
- चंदन का तिलक: स्नान के बाद लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं. इससे पूजन में शुद्धता और पवित्रता बढ़ती है.
- वस्त्र: श्रीकृष्ण के लिए पीला, नीला, लाल या हरा रंग विशेष शुभ माना जाता है. सिल्क या कॉटन के कढ़ाईदार वस्त्र चुनें.
- आभूषण और मुकुट: मोरपंख का मुकुट, मोती-माणिक की माला, बाजूबंद, कंगन और कमरबंध पहनाएं.
- फूल-मालाएं: गेंदा, गुलाब या चमेली के ताजे फूलों की मालाएं पहनाकर श्रृंगार को पूर्ण करें.
- झूला सजावट: लकड़ी या चांदी के झूले को फूलों, रंगीन कपड़ों और रोशनी से सजाएं.
पूजा की संपूर्ण विधि:
पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी की पूजा विधि में दिनभर व्रत रखना, मध्यरात्रि में जन्म के समय पूजन करना और भजन-कीर्तन का विशेष महत्व है.
- पूजन स्थल की तैयारी: घर में उत्तर-पूर्व दिशा में साफ-सुथरी जगह चुनें. एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर लड्डू गोपाल को विराजमान करें. चौकी के चारों ओर फूल और दीपक सजाएं.
- व्रत और नियम: भक्त सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें. दिनभर फलाहार करें और सात्विक रहें. मन को भजन-कीर्तन और श्रीकृष्ण स्मरण में लगाएं.
- मध्यरात्रि पूजन: रात 12 बजे पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक करें. उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं. तुलसी दल, मक्खन, मिश्री, पंचमेवा और धनिया पंजीरी का भोग लगाएं. आरती करके जन्मोत्सव मनाएं.
- विशेष भोग: भगवान को माखन-मिश्री, पंजीरी, पंचामृत, खीर, मीठे पुए, नारियल लड्डू और फल अर्पित करने की परंपरा है.
श्रद्धा से जुड़ी मान्यताएं:
- मध्यरात्रि पूजन: मान्यता है कि श्रीकृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में कारागार में हुआ था. इसलिए इसी समय पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है.
- तुलसी दल: श्रीकृष्ण के भोग में तुलसी का पत्ता अनिवार्य माना गया है. बिना तुलसी के भोग अधूरा रहता है.
- झूला झुलाना: लड्डू गोपाल को झूला झुलाने से घर में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है.
लड्डू गोपाल पूजन के लाभ:
- घर में सुख-शांति: श्रीकृष्ण की कृपा से पारिवारिक कलह दूर होती है और आपसी प्रेम बढ़ता है.
- समृद्धि और उन्नति: विधि-विधान से पूजन करने से आर्थिक समृद्धि और व्यवसाय में सफलता मिलती है.
- संतान सुख: दंपती अगर लड्डू गोपाल को बाल स्वरूप में श्रद्धा से पूजें, तो संतान सुख की प्राप्ति होती है.
- मन की शांति: भजन-कीर्तन और मंत्र जाप से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और तनाव कम होता है.
- आध्यात्मिक उन्नति: जन्माष्टमी व्रत और पूजन से आत्मिक शुद्धि होती है और ईश्वर के प्रति भक्ति गहरी होती है.