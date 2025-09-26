ETV Bharat / state

लद्दाख के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में JNU के छात्रों ने केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, जानें केजरीवाल ने क्या कहा ?

जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन के समर्थन में जेएनयू कैंपस का लेफ्ट समर्थ छात्र और लद्दाख के कई छात्रों ने जेएनयू कैंपस में गुरुवार देर शाम केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. जेएनयू के छात्रों का कहना है कि भारत सरकार ने चुनाव के दौरान अपने मेनिफेस्टो में यह बातें लिखी थी की लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा नहीं हुआ. छात्रों का यह भी कहना है कि 24 सितंबर को जो घटना हुई वह सरकार और स्थानीय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है. वही प्रदर्शनकारी छात्र इस बात से पूरी तरह असहमत है कि लद्दाख में जो हिंसा हुई उसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश या विदेशी साजिश थी. लद्दाख में हुए हिंसा के बाद यह बातें कही जा रही है कि नेपाल और बांग्लादेश के तर्ज पर लद्दाख में हुई हिंसा, एक साजिश के तहत माहौल बिगड़ने की कोशिश की गई है. सोनम वांगचुक के एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई पर जेएनयू के छात्र नाराज है. इनका आरोप है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो मौजूदा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगती है. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि कैंपस के छात्र लद्दाख में प्रदर्शनकारी लोगों की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाते रहेंगे. लद्दाख के प्रदर्शनकारियों को लेकर जेएनयू के छात्रों का बयान (ETV Bharat) केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट कर सोनम वांगचुक के समर्थन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा हैं. उन्होंने पोस्ट के माध्यम से सोनम वांगचुक के प्रति समर्थन जताया है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति देश और शिक्षा के लिए समर्पित है और नए-नए आविष्कार कर रहा है, उसे आज केंद्र सरकार का पूरा तंत्र घटिया राजनीति के तहत प्रताड़ित कर रहा है. बेहद दुख होता है देश की बागडोर कैसे लोगों के हाथ में है. ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?"

