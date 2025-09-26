ETV Bharat / state

लद्दाख के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में JNU के छात्रों ने केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन, जानें केजरीवाल ने क्या कहा ?

जेएनयू छात्रों ने लद्दाख में प्रदर्शनकारी लोगों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी मांग को लेकर अपनी आवाज उठाते रहेंगे.

जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन
जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2025 at 12:45 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 12:53 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन के समर्थन में जेएनयू कैंपस का लेफ्ट समर्थ छात्र और लद्दाख के कई छात्रों ने जेएनयू कैंपस में गुरुवार देर शाम केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. जेएनयू के छात्रों का कहना है कि भारत सरकार ने चुनाव के दौरान अपने मेनिफेस्टो में यह बातें लिखी थी की लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा नहीं हुआ. छात्रों का यह भी कहना है कि 24 सितंबर को जो घटना हुई वह सरकार और स्थानीय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है.

वही प्रदर्शनकारी छात्र इस बात से पूरी तरह असहमत है कि लद्दाख में जो हिंसा हुई उसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश या विदेशी साजिश थी. लद्दाख में हुए हिंसा के बाद यह बातें कही जा रही है कि नेपाल और बांग्लादेश के तर्ज पर लद्दाख में हुई हिंसा, एक साजिश के तहत माहौल बिगड़ने की कोशिश की गई है. सोनम वांगचुक के एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई पर जेएनयू के छात्र नाराज है. इनका आरोप है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो मौजूदा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगती है. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि कैंपस के छात्र लद्दाख में प्रदर्शनकारी लोगों की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाते रहेंगे.

लद्दाख के प्रदर्शनकारियों को लेकर जेएनयू के छात्रों का बयान (ETV Bharat)

केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला

वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट कर सोनम वांगचुक के समर्थन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा हैं. उन्होंने पोस्ट के माध्यम से सोनम वांगचुक के प्रति समर्थन जताया है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति देश और शिक्षा के लिए समर्पित है और नए-नए आविष्कार कर रहा है, उसे आज केंद्र सरकार का पूरा तंत्र घटिया राजनीति के तहत प्रताड़ित कर रहा है. बेहद दुख होता है देश की बागडोर कैसे लोगों के हाथ में है. ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?"

हर नागरिक को समान अधिकार मिलें- सिसोदिया

वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा था कि लद्दाख के लोगों की मांग सुनने और उनका समाधान निकालने की बजाय, बीजेपी ने बंदूकों के दम पर दमन का रास्ता अपनाया है. शांत प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलीं -कई बेगुनाहों की जान चली गई, दर्जनों घायल हुए. सत्ता के अहंकार ने संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक गरिमा को कुचला है. भगत सिंह, चंद्रशेखर और हमारे अनगिनत वीरों ने अपने खून से देश की मिट्टी सींची ताकि हमें आज़ादी और गरिमा मिले; बाबा साहेब ने संविधान बनाया ताकि हर नागरिक को समान अधिकार मिलें- ये अधिकार किसी पार्टी की जागीर नहीं हो सकते. संविधान जनता को ताक़त देता है, किसी पार्टी को नहीं.

सोनम वांगचुक पर उकसाने का आरोप

मामले में गृह मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था. हिंसक घटनाओं के बीच, उन्होंने अपना उपवास तोड़ा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यापक प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए. गुरुवार को लद्दाख प्रशासन ने दावा किया कि लेह शहर में एक दिन के भीषण अशांति के बाद "शांति" लौट आई है. इस दिन राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में अब तक 5 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए थे. इस हिंसा को लेकर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है. आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिबंध लागू रहेंगे, जबकि राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते आक्रोश को दूर करने के लिए नई दिल्ली से बातचीत करने का आग्रह किया है.

बता दें लद्दाख में 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. ज़िले में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है. बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जा सकता. यहां सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.

