देवघर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, टीचर्स बिना ढह रही ज्ञान की नींव
देवघर के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 छात्रों पर एक शिक्षक है. जिसकी वजह से शिक्षण व्यवस्था में काफी परेशानी होती है.
Published : October 5, 2025 at 2:36 PM IST
देवघर: झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए लगतार काम कर रही है लेकिन दूसरी ओर देवघर के स्कूल कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं. गांव देहात के विद्यालयों में ज्ञान की ज्योत जलाने वाले शिक्षक, खुद संसाधनों और सहयोग के अभाव की वजह से जूझ रहे हैं.
दरअसल देवघर के ग्रामीण अंचलों में शिक्षा व्यवस्था इस कदर चरमराई है कि कई स्कूलों में सौ-सौ विद्यार्थियों पर महज एक या दो शिक्षक ही हैं. ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करना महज एक सपना बन गया है.
इन क्षेत्रों में स्कूल का अभाव
बारकोला, भैयाडीह, तेतरिया पालोजोरी, मोहनपुर, मार्गोमुंडा, सारठ और मधुपुर जैसे प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का बहुत ही अभाव है. बड़कोला प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका बॉबी कुमारी बताती हैं कि हमारे विद्यालय में पांच शिक्षक पदस्थापित हैं लेकिन कई सालों से मात्र दो ही शिक्षक कार्यरत हैं. हमें कई बार तीन-चार कक्षाओं के बच्चों को एक ही कक्ष में एक साथ बैठाकर पढ़ाना पड़ता है. यह शिक्षण नहीं बल्कि एक दैनिक संघर्ष सा बन गया है.
शिक्षकों पर दोहरी जिम्मेदारी
बॉबी कुमारी बताती हैं कि ऐसी परिस्थितियों में न तो बच्चों की नींव मजबूत हो पा रही है और न ही शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा पा रहे हैं. परिणामस्वरूप बच्चों की बुनियादी शिक्षा अज्ञान के गर्त में धंसती जा रही है. मधुपुर, सारवां, मार्गोमुंडा और पालोजोरी के शिक्षक भी यही पीड़ा बयां करते हैं.
कई शिक्षकों ने ऑफ कैमरा कहा कि सरकार को यदि सचमुच शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों पर उठाना है तो शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति और ग्रामीण विद्यालयों की मूलभूत व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है.
100 छात्रों पर एक शिक्षक की उपलब्धता
शिक्षा नीति के अनुसार एक शिक्षक पर अधिकतम 40 विद्यार्थी होने चाहिए लेकिन देवघर के अधिकांश विद्यालयों में यह अनुपात तीन गुना से अधिक है यानी एक शिक्षक 100 से अधिक विद्यार्थियों को संभालने के लिए विवश हैं. यह स्थिति ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को विकृत कर रही है. ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों के न आने का एक प्रमुख कारण दुरूह मार्ग, परिवहन का अभाव और जर्जर सड़क है. कुछ शिक्षकों का कहना कि बारिश के मौसम में विद्यालय पहुंचना किसी दुर्गम तपस्या से कम नहीं होता है. यही कारण है कि शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन से कतराते हैं.
हमने कई बार राज्य सरकार को पत्राचार के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराया है. शीघ्र ही नए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने की उम्मीद है. सरकार शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने को लेकर गंभीर है: विनोद कुमार राजावत, जिला शिक्षा पदाधिकारी
ग्रामीण अंचल में बिगड़ा शिक्षक- छात्र अनुपात संतुलन
इस मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक शिक्षक छात्र अनुपात का संतुलन नहीं सुधरेगा, तब तक सरकारी घोषणाएं महज औपचारिकता बनकर रह जाएंगी. ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई अब ‘पुस्तक ज्ञान’ से अधिक ‘धैर्य और विवशता का अभ्यास’ बनती जा रही है. देवघर जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न जिले में यदि ज्ञान की ज्योत धीमी पड़ जाएगी तो यह न केवल शिक्षा जगत के लिए बल्कि भारतीय समाज की भावी पीढ़ी के लिए भी अच्छा नहीं होगा.
