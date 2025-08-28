ETV Bharat / state

शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में स्टाफ की कमी, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय को किया तलब - COURT SUMMONED PRINCIPAL SECRETARY

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अदालत में समय पर राज्य सरकार की फाइलें और रिकॉर्ड नहीं पहुंच पा रहा है.

Photo Credit: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: Allahabad High Court)
Published : August 28, 2025 at 8:33 PM IST

प्रयागराज: शासकीय अधिवक्ता कार्यालय कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है. इसकी वजह से हाईकोर्ट मुकदमों की सुनवाई के लिए कई बार फाइलें और रिकॉर्ड समय पर अदालत नहीं पहुंच पाते हैं. इसे लेकर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय/विधि परामर्शी को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया है. उनको 10 सितंबर को अदालत ने हाजिर होने का आदेश दिया है.

केस का रिकॉर्ड नहीं मिला: न्यायमूर्ति समीर जैन ने यह आदेश मेरठ के कपिल कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. जमानत पर सुनवाई के दौरान, अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें केस का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है. वह कोर्ट की सहायता करने में असमर्थ हैं. उन्होंने मामले के लिए अगली तारीख देने का अनुरोध किया.

सरकारी वकील को समय पर निर्देश नहीं मिलते: कोर्ट ने कहा कि 20 अगस्त, 2025 को भी सरकारी वकील ने इसी तरह का अनुरोध किया था. कोर्ट ने कहा कि ऐसा नियमित रूप से हो रहा है. या तो सरकारी वकील को समय पर निर्देश नहीं मिलते या उनके कार्यालय से केस रिकॉर्ड नहीं भेजा जाता, जिसके कारण जमानत याचिकाएं बार-बार स्थगित होती रहती हैं.

कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश: इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को बुलाया. जवाब में, उन्होंने स्वीकार किया कि स्टाफ की कमी के कारण कभी-कभी केस रिकॉर्ड नहीं भेजे जा पाते. उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे को प्रमुख सचिव तक पहुंचाया गया था, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है. कोर्ट ने इस स्थिति को देखते हुए, प्रमुख सचिव को 10 सितंबर, 2025 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है.

