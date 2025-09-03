लातेहार: भले ही दावे किए जा रहे हैं कि हमारा देश विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं. लातेहार के सदर प्रखंड की बेंदी पंचायत का ठेकीटांड़ एक ऐसा ही गांव है . इस गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई है. लगभग 500 की आबादी वाले इस गांव में सड़क के अभाव में युवाओं की शादी नहीं हो पाती है.

ठेकीटांड़ गांव में अब तक नहीं बनी सड़क

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड की बेंदी पंचायत का ठेकीटांड़ आदिवासी बहुल गांव है. गांव की बदहाली का आलम यह है कि यहां आज तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बन पाई है. ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने के लिए कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. लगभग 3 किलोमीटर तक पैदल पगडंडियों पर चलने के बाद रेलवे क्रॉसिंग पार कर रेलवे लाइन के किनारे से पगडंडियों पर चलकर गांव आना पड़ता है. इसके बाद फिर ग्रामीणों को पक्की सड़क नसीब होती है.

गांव की बदहाली पर रिपोर्ट और ग्रामीणों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ग्रामीण जान जोखिम में डालकर करते हैं आवागमन

इस 3 किलोमीटर के रास्ते को तय करने में ग्रामीणों को कई स्थानों पर खतरों से भी खेलना पड़ता है. स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यदि जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी थोड़ा सा भी ध्यान देते तो मात्र एक से डेढ़ किलोमीटर सड़क बना देने के बाद ठेकीटांड़ गांव चुरिया गांव के रास्ते से सीधे पक्की सड़क से जुड़ जाती, लेकिन इस दिशा में अब तक किसी ने सुध नहीं ली है.

रेलवे पटरी के किनारे बाइक चलाते ग्रामीण. (फोटो-ईटीवी भारत)

सड़क के अभाव में लड़कों का नहीं हो पाता है विवाह

स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने के कारण यहां के ग्रामीणों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. गांव के युवकों की शादी में अड़चने आती हैं. स्थानीय ग्रामीण सुबल उरांव और सीमा देवी ने बताया कि गांव में सड़क नहीं रहने के कारण शादी-विवाह में भी भारी परेशानी होती है. युवकों के विवाह के लिए जब रिश्ता लेकर मेहमान गांव आते हैं तो यहां का हाल देखकर रिश्ता तोड़कर वापस चले जाते हैं. यदि किसी का रिश्ता लग भी गया तो बारात को कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलकर गांव आना पड़ता है.

वोट लेने आते हैं नेताजी, उसके बाद हो जाते हैं गायब

स्थानीय ग्रामीण बुधनी देवी, बलकु उरांव, मुन्नी देवी आदि ने बताया कि गांव की बदहाली के कारण यहां के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों ने बताया कि जब चुनाव का समय आता है तो उस समय नेताजी वोट मांगने के लिए गांव में पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद फिर उनके दर्शन भी नहीं होते हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि सड़क नहीं रहने के कारण गांव तक कोई गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती है. यदि कोई बीमार पड़ जाए तो फिर उसे खाट में टांगकर 3 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता है. किसी को प्रसव पीड़ा हो जाए तो मुश्किल समय में उसे अस्पताल भी पहुंचाना संभव नहीं हो पाता है. ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ सड़क ही नहीं, बल्कि गांव में पानी की भी घोर समस्या है. बरसात के दिन में यह समस्या विकराल हो जाती है.

रेल पटरी पार करते ग्रामीण. (फोटो-ईटीवी भारत)

सड़क बनाने का हो रहा है प्रयासः मुखिया

इधर, इस संबंध में पंचायत के मुखिया रामदयाल उरांव ने बताया कि ठेकीटांड़ गांव तक सड़क बनाने का प्रयास आरंभ कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि रेलवे का थर्ड लाइन बनने के बाद गांव में पहुंचने में लोगों को परेशानी हो रही है. इस समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों से भी गुहार लगाई गई है. वहीं रास्ते में एक पुल निर्माण के लिए विधायक स्तर से अनुशंसा की गई है. विधायक ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुल निर्माण की स्वीकृति मिल जाएगी.

ये भी पढ़ें-

लातेहार के डोकी गांव के ग्रामीणों ने किया कमाल, श्रमदान कर खुद बनाई 4 किलोमीटर तक सड़क

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

चतरा के सलैया गांव की जिंदगी: बरसात में जान जोखिम में, दुमुहान नदी पर पुल की आस

जर्जर सड़क के कारण नहीं पहुंची एम्बुलेंस, खाट पर लादकर मरीज को ले जाया गया अस्पताल, हुई मौत